Θεσσαλονίκη: Ιδρύεται νέα λεωφορειακή γραμμή – Θα ενώνει το ΔΙΠΑΕ με τον σταθμό του Προαστιακού στην Σίνδο

Την ίδρυση και λειτουργία νέας λεωφορειακής γραμμής που θα εξυπηρετεί την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους επισκέπτες του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας αποφάσισε η διοίκηση του ΟΣΕΘ σε συνεργασία με τον ΟΑΣΘ.

Η νέα γραμμή με την ονομασία Τ1 «ΔΙ.ΠΑ.Ε.-Σ.Σ.ΣΙΝΔΟΥ» ξεκινά την λειτουργία της από την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου και θα συνδέει τον σταθμό της σιδηροδρομικής γραμμής στη Σίνδο (δυτικός προαστιακός) με το ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Τα δρομολόγια θα είναι δωρεάν για τους επιβάτες.

Η διαδρομή στη μετάβαση είναι η εξής: ΔΙ.ΠΑ.Ε. – Ανδρέα Παπανδρέου – Γεννηματά – Μακεδονομάχων – Γοργοποτάμου -Χρυσοστόμου Σμύρνης – Βιζυηνού – Παπαναστασίου -Πλαστήρα.

Hδιαδρομή στην επιστροφή είναι η εξής: Πλαστήρα – Χρυσοστόμου Σμύρνης – Γοργοποτάμου – Μακεδονομάχων – Ανδρέα Παπανδρέου – ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Τα λεωφορεία θα ακολουθούν δρομολόγιο express καθώς δεν θα σταματούν σε ενδιάμεσες στάσεις.

Η λειτουργία της γραμμής θα είναι σε ισχύ τις ημέρες λειτουργίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και θα καλύπτει κάθε δρομολόγιο του προαστιακού.

«Η απόφαση για την δημιουργία της νέας γραμμής σε συνεργασία με τον ΟΑΣΘ, ήταν απαραίτητη για την διευκόλυνση της μετάβασης φοιτητών καθηγητών και επισκεπτών του Διεθνούς Πανεπιστημίου από και προς το εκπαιδευτικό ίδρυμα σε άμεσο χρόνο χωρίς ταλαιπωρία. Εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό που εκπονεί ο ΟΣΕΘ για την περαιτέρω βελτίωση του συγκοινωνιακού έργου» ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕΘ, Γιάννης Τόσκας.

«Η γραμμή Τ1, που εκτελεί το δρομολόγιο ΔΙΠΑΕ – Σ.Σ. Σίνδου, σχεδιάστηκε για να καλύψει την ανάγκη μετακίνησης των φοιτητών και του ακαδημαϊκού προσωπικού και από αύριο τη θέτουμε σε εφαρμογή, προσφέροντας γρήγορη, ασφαλή και αξιόπιστη λύση για την πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΘ Κώστας Ταγγίρης και συνέχισε: «Η νέα αυτή γραμμή δημιουργεί έναν βασικό κόμβο διασύνδεσης, επιτρέποντας στους φοιτητές που θα χρησιμοποιούν τα δρομολόγια του προαστιακού, να φτάνουν στον χώρο των σπουδών τους με ελάχιστη ταλαιπωρία».

Δείτε τα δρομολόγια: