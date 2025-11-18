MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Ιδρύεται νέα λεωφορειακή γραμμή – Θα ενώνει το ΔΙΠΑΕ με τον σταθμό του Προαστιακού στην Σίνδο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την ίδρυση και λειτουργία νέας λεωφορειακής γραμμής που θα  εξυπηρετεί την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους επισκέπτες του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας αποφάσισε  η διοίκηση του ΟΣΕΘ σε συνεργασία με τον ΟΑΣΘ.

Η νέα γραμμή με την ονομασία  Τ1 «ΔΙ.ΠΑ.Ε.-Σ.Σ.ΣΙΝΔΟΥ» ξεκινά την λειτουργία της από την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου και θα συνδέει τον σταθμό της σιδηροδρομικής γραμμής στη Σίνδο (δυτικός προαστιακός) με το ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Τα δρομολόγια θα είναι δωρεάν για τους επιβάτες.

Η διαδρομή στη μετάβαση είναι η εξής: ΔΙ.ΠΑ.Ε. – Ανδρέα Παπανδρέου – Γεννηματά – Μακεδονομάχων – Γοργοποτάμου -Χρυσοστόμου Σμύρνης –  Βιζυηνού – Παπαναστασίου -Πλαστήρα.

Hδιαδρομή στην επιστροφή είναι η εξής: Πλαστήρα – Χρυσοστόμου Σμύρνης – Γοργοποτάμου – Μακεδονομάχων – Ανδρέα Παπανδρέου – ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Τα λεωφορεία θα ακολουθούν δρομολόγιο express καθώς δεν θα σταματούν σε ενδιάμεσες στάσεις.

Η λειτουργία της γραμμής θα είναι σε ισχύ τις ημέρες λειτουργίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.  και θα καλύπτει κάθε δρομολόγιο του προαστιακού.

«Η απόφαση για την δημιουργία της νέας γραμμής σε συνεργασία με τον ΟΑΣΘ, ήταν απαραίτητη για την διευκόλυνση της μετάβασης φοιτητών καθηγητών και επισκεπτών του Διεθνούς Πανεπιστημίου από και προς το εκπαιδευτικό ίδρυμα σε άμεσο χρόνο χωρίς ταλαιπωρία. Εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό που εκπονεί ο ΟΣΕΘ για την περαιτέρω βελτίωση του συγκοινωνιακού έργου» ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕΘ, Γιάννης Τόσκας.

«Η γραμμή Τ1, που εκτελεί το δρομολόγιο ΔΙΠΑΕ – Σ.Σ. Σίνδου, σχεδιάστηκε για να καλύψει την ανάγκη μετακίνησης των φοιτητών και του ακαδημαϊκού προσωπικού και από αύριο τη θέτουμε σε εφαρμογή, προσφέροντας γρήγορη, ασφαλή και αξιόπιστη λύση για την πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΘ Κώστας Ταγγίρης και συνέχισε: «Η νέα αυτή γραμμή δημιουργεί έναν βασικό κόμβο διασύνδεσης, επιτρέποντας στους φοιτητές που θα χρησιμοποιούν τα δρομολόγια του προαστιακού, να φτάνουν στον χώρο των σπουδών τους με ελάχιστη ταλαιπωρία».

Δείτε τα δρομολόγια:

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΤΗΣ Τ1Λήψη

Λεωφορείο ΟΑΣΘ ΟΣΕΘ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Βρισηίδα Ανδριώτου: Ξεκαθαρίζει ποια είναι η εμπλοκή της στην υπόθεση με τις επενδυτικές απάτες

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου καταγγέλλει τη βία “μιας χούφτας εξτρεμιστών”

ΔΙΕΘΝΗ 3 λεπτά πριν

ΟΗΕ: Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα προειδοποιεί για επιδείνωση της κρίσης πείνας

ΚΑΙΡΟΣ 1 ώρα πριν

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού, πού θα βρέχει τις επόμενες ώρες – Προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα σε Ιόνιο, Ήπειρο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

“Όχι” στο ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής, λέει η Συνομοσπονδία Λαϊκών Αγορών – Ζητούν συνάντηση με Πιερρακάκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Θρασκιά: Είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο, ακόμα και με τον Αλέξη Τσίπρα – Μαρινάκης: Στο ΠΑΣΟΚ συμφωνούν με αυτές τις δηλώσεις;