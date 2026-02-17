Θεσσαλονίκη: Η θάλασσα “βγήκε” στη στεριά στην Αγία Τριάδα, πλημμύρισαν δρόμοι – Δείτε βίντεο
THESTIVAL TEAM
Οι θυελλώδεις άνεμοι έφεραν τη θάλασσα στην στεριά στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης, με το νερό να καλύπτει τον δρόμο σε πολλά σημεία.
Σε μεγάλο τμήμα της παραλιακής τα νερά κάλυψαν το οδοστρώμα, ενώνοντας τη στεριά με τη θάλασσα.
Δείτε βίντεο που ανέβηκαν στη σελίδα του Facebook “Δημότης Θερμαϊκού:
