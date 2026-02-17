MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Η θάλασσα “βγήκε” στη στεριά στην Αγία Τριάδα, πλημμύρισαν δρόμοι – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Οι θυελλώδεις άνεμοι έφεραν τη θάλασσα στην στεριά στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης, με το νερό να καλύπτει τον δρόμο σε πολλά σημεία.

Σε μεγάλο τμήμα της παραλιακής τα νερά κάλυψαν το οδοστρώμα, ενώνοντας τη στεριά με τη θάλασσα.

Δείτε βίντεο που ανέβηκαν στη σελίδα του Facebook “Δημότης Θερμαϊκού:

Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Χαμός σε πτήση από Γεωργία για Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος επιβάτης έβριζε και πετούσε μπουκάλια με νερό στο πλήρωμα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Ο Μητσοτάκης για την ανεργία στους νέους: Στόχος να ζουν καλύτερα από τις προηγούμενες γενιές

ΖΩΔΙΑ 23 ώρες πριν

Αυτά τα τέσσερα ζώδια θα είναι “ασταμάτητα” για το υπόλοιπο του 2026

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Ιράν- M. Πεζεσκιάν: Η Τεχεράνη δεν εγκαταλείπει το πυρηνικό πρόγραμμά της, αλλά δεν θέλει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Ηλεία: Γονείς μετέφεραν παιδιά στις πλάτες τους λόγω κατολίσθησης – Δείτε εικόνες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 15 ώρες πριν

Η ΑΑΔΕ πατάει γκάζι κατά της φοροδιαφυγής με υπερωρίες για διασταυρώσεις από τράπεζες έως social media