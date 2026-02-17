Θεσσαλονίκη: Η θάλασσα “βγήκε” στη στεριά στην Αγία Τριάδα, πλημμύρισαν δρόμοι – Δείτε βίντεο

Οι θυελλώδεις άνεμοι έφεραν τη θάλασσα στην στεριά στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης, με το νερό να καλύπτει τον δρόμο σε πολλά σημεία.

Σε μεγάλο τμήμα της παραλιακής τα νερά κάλυψαν το οδοστρώμα, ενώνοντας τη στεριά με τη θάλασσα.

