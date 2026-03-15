Θεσσαλονίκη: Η ΔΕΘ HELEXPO αποχαιρετά τον Αντώνη Κούρτη

Με βαθιά θλίψη η ΔΕΘ-HELEXPO αποχαιρετά τον Αντώνη Κούρτη, δημοσιογράφο, πολιτικό άνδρα και, κυρίως, έναν από τους πιο καθοριστικούς Προέδρους που διαμόρφωσαν την πορεία του εθνικού εκθεσιακού φορέα.

Ο Αντώνης Κούρτης υπήρξε ο μακροβιότερος, βάσει αριθμού θητειών, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, έχοντας αφήσει έντονο το αποτύπωμά του στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας. Επί των ημερών του δημιουργούνται και καθιερώνονται οι κλαδικές εκθέσεις και αυξάνεται σημαντικά η εξωστρέφεια της ΔΕΘ. Επίσης, ολοκληρώθηκε το εκθεσιακό κέντρο στο Μαρούσι, ενισχύοντας την δραστηριότητα του οργανισμού σε πανελλήνιο επίπεδο και ανοίγοντας νέους ορίζοντες για την ανάπτυξή του. Παράλληλα, είχε την πρωτοβουλία να εισαγάγει, το 1998, τον θεσμό της Τιμώμενης Χώρας για το σύνολο της χρονικής διάρκειας της ΔΕΘ, μια καινοτομία, η οποία παραμένει ζωντανή και κεντρική στη φυσιογνωμία της ΔΕΘ έως σήμερα.

Η αναγνώριση της προσφοράς του από την οικογένεια της Έκθεσης ήταν επίσημη και ουσιαστική: τον Ιανουάριο του 2023, η διοίκηση της ΔΕΘ-HELEXPO του απένειμε τιμητική πλακέτα και αποφάσισε να δώσει το όνομά του σε αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης», μια τιμή που μετατρέπει τη μνήμη του σε μόνιμη παρουσία στον χώρο που αγάπησε.

Επιπλέον, η ΔΕΘ-HELEXPO τον βράβευσε και τον Νοέμβριο του 2025 σε ειδική εκδήλωση για τα 40 χρόνια από την ίδρυση της Philoxenia, καθώς ο Αντώνης Κούρτης το 1985 ήταν ο πρωτεργάτης της δημιουργίας της 1ης Philoxenia και συνεισέφερε στο μέγιστο βαθμό στην ανάπτυξή της.

Ο Αντώνης Κούρτης παρέμεινε συνδεδεμένος με τη ΔΕΘ-HELEXPO έως το τέλος της ζωής του. Τον Ιούλιο του 2025 παρακολούθησε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Ιστορίες της Έκθεσης, Μέρος ΙΙΙ», που είναι ένας φόρος τιμής στη διαδρομή ενός θεσμού στον οποίο ο ίδιος είχε αφιερώσει ένα σημαντικό κεφάλαιο της δημόσιας ζωής του.

Η ΔΕΘ-HELEXPO εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του Αντώνη Κούρτη και υποκλίνεται μπροστά στο έργο ενός ανθρώπου που πίστεψε στη δύναμη της Έκθεσης ως θεσμού εθνικής σημασίας και έπραξε τα δέοντα για να αποδείξει την πίστη του αυτή.

Ψήφισμα Δ.Σ. ΔΕΘ-HELEXPO

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ-HELEXPO, μετά το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του Αντώνη Κούρτη, συνήλθε εκτάκτως και αποφάσισε τα εξής:

· Να εκφράσει προς την οικογένεια του εκλιπόντος την ανείπωτη και βαθιά θλίψη του, καθώς και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια.

· Να καταθέσει χρηματικό ποσό εις μνήμην του σε ίδρυμα που θα προτείνει η οικογένεια του εκλιπόντος.

· Να δημοσιεύσει το παρόν ψήφισμα στον Τύπο.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεσθεί την Τετάρτη 18 Μαρτίου στις 14:15 στον Κοιμητηριακό Ιερό Ναό Αναστάσεως του Κυρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.