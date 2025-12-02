Θεσσαλονίκη: Φωταγωγήσεις δέντρων και εκδηλώσεις σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και φαντασμαγορικών φωταγωγήσεων, οι Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Θεσσαλονίκης και η Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας δίνουν επίσημα το σύνθημα για την έναρξη της εορταστικής περιόδου.

Δέντρα, χορωδίες, καλλιτεχνικά εργαστήρια, μουσικές παραστάσεις και κεράσματα υπόσχονται να γεμίσουν τις γειτονιές της πόλης με φως, χαμόγελα και γιορτινή διάθεση.

Δ’ Δημοτική Κοινότητα – 5 Δεκεμβρίου, 19:00

Η εορταστική αυλαία ανοίγει την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού. Η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου συνοδεύεται από μια ζεστή, οικογενειακή ατμόσφαιρα, με τη χορωδία της Αγίας Βαρβάρας να ερμηνεύει χριστουγεννιάτικες μελωδίες και κάλαντα.

Στον χώρο θα υπάρχουν γιορτινά κιόσκια με ζεστά κάστανα, αρωματικό κρασί και μελομακάρονα, ενώ μια ευχάριστη έκπληξη περιμένει τους μικρούς επισκέπτες. Η βραδιά κορυφώνεται μουσικά με τη Λίτα Κόλλια και τους Δημήτρη Λάππα και Μάριο Μακρή σε ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε μεγάλους Έλληνες δημιουργούς, από τον Χατζιδάκι μέχρι τον Τσιτσάνη.

Β’ Δημοτική Κοινότητα – 6 Δεκεμβρίου, 19:30

Με την παρουσία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη, του Αντιδημάρχου Λάζαρου Ζαχαριάδη και του Προέδρου της Β’ Δημοτικής Κοινότητας Αγαπητού Σαμαρά, η πλατεία Γαλοπούλου φωτίζεται το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης θα δώσει τον γιορτινό τόνο σε μια εκδήλωση γεμάτη μουσική, εκπλήξεις και χορό για μικρούς και μεγάλους.

Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας – 7 Δεκεμβρίου από τις 18:30

Η πλατεία Αγίου Σπυρίδωνος μεταμορφώνεται σε χριστουγεννιάτικη σκηνή την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, με ένα πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά και οικογένειες.

18:30 – Το «Χριστουγεννιάτικο καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σοφού Νάνου του Δάσους» καλεί τα παιδιά να δημιουργήσουν στολίδια με πηλό, υφάσματα, χρυσόσκονη και πολύχρωμα υλικά. Ο Άγιος Βασίλης, η Μάσα και ο Αρκούδος, ξωτικά και face painters υπόσχονται ατελείωτο παιχνίδι και φωτογραφίες.

19:30 – Μια μουσικοθεατρική παράσταση από την Action Art με παραμύθια και κάλαντα από όλο τον κόσμο, με αφήγηση της Ροδάνθης Δημητρέση και τραγούδι της Έλσας Μουρατίδου με συνοδεία του Ονούρ Σεντούρκ.

20:15 – Η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, ακολουθούμενη από κεράσματα και δώρα για τα παιδιά.

20:30 – Χριστουγεννιάτικο πάρτι με τους Swingy Pop Band, σε ένα live γεμάτο ενέργεια και ρυθμό.

Ε’ Δημοτική Κοινότητα – 13 Δεκεμβρίου, από τις 17:30

Η Βίλα Μορντώχ υποδέχεται την εορταστική περίοδο το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αφήγηση παραμυθιών από τις «Πυγολαμπίδες», δημιουργική ζωγραφική σε μπάλες, τη χορωδία του 1ου Γυμνασίου Τούμπας, ενώ στις 19:00 θα φωτιστεί το Χριστουγεννιάτικο δέντρο συνοδευόμενο από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα.

Η βραδιά συνεχίζεται με τη χορωδία ΕΣΑΕΙ ΕΝ ΡΟΗ και γιορτινές μουσικές επιλογές από DJ.

Γ’ Δημοτική Κοινότητα – 15 Δεκεμβρίου, 18:30

Στην πλατεία Αγίων Αναργύρων, η Γ’ Δημοτική Κοινότητα πραγματοποιεί τη δική της χριστουγεννιάτικη εκδήλωση τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου. Η Φιλαρμονική του Δήμου, η χορωδία του ΚΑΠΗ και το Ωδείο Άνω Πόλης θα δημιουργήσουν ένα μουσικό σκηνικό γεμάτο ζεστασιά, ενώ παραδοσιακά εδέσματα και κρασί θα προσφέρονται σε όλους.