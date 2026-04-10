MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Φεύγουν και οι τελευταίοι εκδρομείς του Πάσχα – Γεμάτα αναχωρούν τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Αναχωρούν σήμερα Μεγάλη Παρασκευή από τη Θεσσαλονίκη οι τελευταίοι εκδρομείς για το Πάσχα.

Από νωρίς σήμερα το πρωί η κίνηση στα ΚΤΕΛ “Μακεδονία” είναι αυξημένη και τα λεωφορεία αναχωρούν γεμάτα προς τους διάφορους προορισμούς της χώρας.

Οι πληρότητες στα λεωφορεία αγγίζουν το 100%. Χθες, Μεγάλη Πέμπτη, είχαν προγραμματιστεί περίπου 400 δρομολόγια ενώ λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης προγραμματίστηκαν επιπλέον 30 δρομολόγια.

Η κίνηση θα κορυφωθεί σήμερα Μεγάλη Παρασκευή έως το μεσημέρι. Σημειώνεται πως γεμάτες είναι οι αποθήκες των ΚΤΕΛ με δέματα και δώρα που αυτές τις ημέρες έχουν την τιμητική τους προς τα αγαπημένα πρόσωπα των αποστολέων.

Από νωρίς αυξημένη είναι η κίνηση και στο οδικό δίκτυο καθώς αρκετοί είναι και εκείνοι που φεύγουν με τα οχήματά τους. Μέχρι στιγμής δεν παρατηρούνται προβλήματα στην κυκλοφορία.

Θεσσαλονίκη

Περισσοτερες Ειδησεις

