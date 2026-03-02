MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: “Έξω η Ελλάδα από τη σφαγή” – Πορεία αλληλεγγύης στον λαό του Ιράν

|
THESTIVAL TEAM

Πορεία αλληλεγγύης στον ιρανικό λαό με αφορμή την επίθεση από Ισραήλ και ΗΠΑ, πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η πορεία έγινε μετά από κάλεσμα της Επιτροπής για την Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης (ΕΔΥΕΘ). Σε αυτή συμμετείχαν εργατικά σωματεία, φοιτητικοί σύλλογοι αλλά και οργανώσεις της Εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς.

Κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, οι διαδηλωτές εξέφρασαν τη διαμαρτυρία τους για την κοινή επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν. Ακόμη φώναξαν συνθήματα κατά του ΝΑΤΟ και ζήτησαν η Ελλάδα να μην έχει καμία απολύτως εμπλοκή στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ακόμη ζήτησαν να φύγουν οι βάσεις των ΗΠΑ από τη χώρα μας αλλά και να σταματήσουν οι επιθέσεις προς το Ιράν.

Η πορεία ξεκίνησε από το άγαλμα Βενιζέλου όπου νωρίτερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση. Οι διαδηλωτές κινήθηκαν στο κέντρο της πόλης.

Οταν η πορεία έφτασε έξω από το αμερικανικό προξενείο, οι διαδηλωτές έκαψαν σημαίες των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Θεσσαλονίκη Πορεία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΕΘΝΙΚΑ 2 ώρες πριν

Προσγειώθηκαν στην Κύπρο τέσσερα ελληνικά F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Σύλλογος συγγενών θυμάτων Τεμπών: Τίποτε δεν ξεχάστηκε – Σας ευχαριστούμε που κρατάτε τα όνειρα των 57 αγγέλων μας ζωντανά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Επτά συλλήψεις για ηχορύπανση από καταστήματα

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Κυπριακές πηγές: Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου εκτόξευσε τα drones που στόχευσαν τις βρετανικές βάσεις

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

ΗΠΑ: Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς τάσσεται υπέρ των επιθέσεων στο Ιράν

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν το αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν