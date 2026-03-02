Θεσσαλονίκη: “Έξω η Ελλάδα από τη σφαγή” – Πορεία αλληλεγγύης στον λαό του Ιράν

Πορεία αλληλεγγύης στον ιρανικό λαό με αφορμή την επίθεση από Ισραήλ και ΗΠΑ, πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η πορεία έγινε μετά από κάλεσμα της Επιτροπής για την Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης (ΕΔΥΕΘ). Σε αυτή συμμετείχαν εργατικά σωματεία, φοιτητικοί σύλλογοι αλλά και οργανώσεις της Εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς.

Κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, οι διαδηλωτές εξέφρασαν τη διαμαρτυρία τους για την κοινή επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν. Ακόμη φώναξαν συνθήματα κατά του ΝΑΤΟ και ζήτησαν η Ελλάδα να μην έχει καμία απολύτως εμπλοκή στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ακόμη ζήτησαν να φύγουν οι βάσεις των ΗΠΑ από τη χώρα μας αλλά και να σταματήσουν οι επιθέσεις προς το Ιράν.

Η πορεία ξεκίνησε από το άγαλμα Βενιζέλου όπου νωρίτερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση. Οι διαδηλωτές κινήθηκαν στο κέντρο της πόλης.

Οταν η πορεία έφτασε έξω από το αμερικανικό προξενείο, οι διαδηλωτές έκαψαν σημαίες των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ σε ένδειξη διαμαρτυρίας.