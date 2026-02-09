MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκε 15χρονος από το Ωραιόκαστρο

|
THESTIVAL TEAM

Εξαφανίστηκε στις 8 Φεβρουαρίου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης ο 15χρονος Μοχάμεντ Χουσεΐν, αιγυπτιακής καταγωγής.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μοχάμεντ (ον) Χουσεΐν (επ) έχει ύψος 1.75 μ., έχει κανονικό βάρος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Εξαφανίστηκε 15χρονος στη Θεσσαλονίκη

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Εξαφάνιση Το Χαμόγελο του Παιδιού Ωραιόκαστρο

