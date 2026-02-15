Θεσσαλονίκη: Έτρεξαν στη μνήμη του Άλκη με ισχυρά μηνύματα κατά της οπαδικής βίας – Δείτε βίντεο

Εκατοντάδες πολίτες κάθε ηλικίας άφησαν λουλούδια στο σημείο της δολοφονίας του Άλκη Καμπανού το πρωί της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Ημέρας Φιλάθλου.

Στη συνέχεια λίγα μέτρα μακριά από το σημείο όπου δολοφονήθηκε ο Άλκης, στη διασταύρωση Παπαναστασίου και Πλαστήρα στη Χαριλάου, πραγματοποιήθηκε ο 2ος Αγώνας Δρόμου για την Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου στη μνήμη του, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα κατά της οπαδικής βίας και υπέρ της ενότητας μέσα από τον αθλητισμό.

Μικροί και μεγάλοι έδωσαν το «παρών», συμμετέχοντας είτε στη διαδρομή των 5 χιλιομέτρων είτε σε εκείνη του 1 χιλιομέτρου, με κοινό σημείο τερματισμού το Άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία.

Κοινός αριθμός για όλους τους δρομείς ήταν το 19 (ηλικία του Άλκη Καμπανού όταν δολοφονήθηκε), ενώ δεν υπήρξε χρονομέτρηση, καθώς ο αγώνας είχε συμβολικό και όχι ανταγωνιστικό χαρακτήρα. Όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν μετάλλιο και αναμνηστικό δίπλωμα.

Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία

Η εικόνα φιλάθλων διαφορετικών ομάδων να τρέχουν δίπλα-δίπλα, σε κλίμα σεβασμού και αλληλεγγύης, αποτέλεσε το πιο ισχυρό μήνυμα της ημέρας: το αυτονόητο δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης χωρίς φόβο και βία.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η τήρηση ενός λεπτού σιγής πριν από την εκκίνηση, στη μνήμη των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, με τους παρευρισκόμενους να στέκονται ενωμένοι σε απόλυτη σιωπή.

Η διοργάνωση έδωσε ξεχωριστή έμφαση στη συμπερίληψη, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή ατόμων που ανήκουν στα ΑμεΑ, τα οποία έλαβαν ενεργό μέρος, βιώνοντας τη χαρά και τη δύναμη της συλλογικότητας.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης. Τρόφιμα μακράς διάρκειας, απορρυπαντικά και χαρτικά συγκεντρώθηκαν σε ειδικό stand και θα διανεμηθούν σε οικογένειες ευπαθών ομάδων μέσω της Πνοή Ελπίδας, ενισχύοντας τον κοινωνικό χαρακτήρα της δράσης.

“Όχι πια βία μέσα στον αθλητισμό!”

Ο πρόεδρος της Δομής Εις το Όνομα του Άλκη, Λευτέρης Παππάς ανέφερε ότι: η “Δομή 1ης Φεβρουαρίου Εις το όνομα του Άλκη” διοργανώνει τον 2ο αγώνα δρόμου για την πανελλήνια ημέρα φιλάθλου και προσφέρει στην κοινωνία την ευκαιρία συμμετέχοντας σ’ αυτό τον ξεχωριστό αγώνα δρόμου να χρωματίσει το σύνθημά μας “ο αθλητισμός ενώνει δεν σκοτώνει” πρόκειται για μια μοναδική δράση στην Ελλάδα όπου μπορείτε να δείτε υποστηρικτές των δημοφιλέστερων ομάδων της Ελλάδας να συμμετέχουν μαζί και μάλιστα πολλές φορές να φωτογραφίζονται αγκαλιά”.

Στη συνέχεια ο κ. Παππάς ευχαρίστησε όλους τους εθελοντές της Δομής, τους χορηγούς, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το δήμο Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, ευχαρίστησε προσωπικά τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης για την “δημιουργική προσέγγιση στο αίτημα για τη δημιουργία μνημειακού χώρου, ενός μοναδικού τοπόσημου στην Ελλάδα στη μνήμη του Άλκη και των άλλων παιδιών”.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης τόνισε: “Ότι λόγια και να πούμε το τραγικό είναι ότι ο Άλκης σήμερα δεν είναι εδώ, άρα να ξεκινήσουμε από αυτή τη θλιβερή διαπίστωση. Κατά τα άλλα, είναι μια ημέρα η οποία υπενθυμίζει ότι ίσως αυτή να είναι ακόμα μια τραγική αφορμή να μην ξαναδούμε τέτοιες τραγωδίες σε χώρους αθλητικούς ή με αφορμή αθλητικά γεγονότα. Ο Άλκης με αυτό το χαμό μπόρεσε να σηματοδοτήσει την ανάγκη να έχουμε μια συνεχή επαγρύπνσηση ώστε να μην υπάρχει βια, να μην υπάρχουν θάνατοι και δολοφονίες γιατί ο αθλητισμός δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας σημείωσε ότι η καθιέρωση της πανελλήνιας ημέρας φιλάθλου είναι αφιερωμένη σε όλα τα θύματα της οπαδικής βίας, η οποία δεν έχει καμία θέση στον αθλητισμό, ενώ τόνισε ότι το γεγονός της δολοφονίας του Άλκη δεν θα ξεχαστεί ποτέ.

Ο πατέρας του Άλκη, Αριστείδης Καμπανός επισήμανε ότι: “Η 1η Φεβρουαρίου καθιερώθηκε από την πολιτεία ως ημέρα μνήμης για την δολοφονία του Άλκη και όχι μόνο. Εδώ στην Ελλάδα γεννήθηκε ο αθλητισμός πριν από 3000 χρόνια, για να ενώσει όλους τους Έλληνες να μην μάχονται μεταξύ τους και μέσα από το αθλητικό πνεύμα να αγωνίζονται για να είναι ενωμένοι. Μέσα σε αυτό το πνεύμα θα ήθελα και η ημέρα του αθλητισμού να ενώνει τις φωνές των φιλάθλων όλων των ομάδων, ώστε να βροντοφωνάξουν “Όχι πια βία μέσα στον αθλητισμό!”. Ας είναι η μέρα του αθλητισμού του φιλάθλου μια καλύτερη ημέρα για τους ανθρώπους. Μια ημέρα ώστε να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι – καλύτεροι φίλαθλοι!“

Ο αγώνας τελούσε υπό την Αιγίδα και τη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Π.Σ.Α.Τ.