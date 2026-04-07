Θεσσαλονίκη: Επιτήδειοι προσποιούνται τους ηλεκτρολόγους για να αποσπάσουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα από πολίτες

Νέο περιστατικό απάτης καταγράφεται το τελευταίο διάστημα με δράστες που παριστάνουν τους ηλεκτρολόγους και καταφέρνουν να αποσπούν χρήματα και τιμαλφή από ανυποψίαστους πολίτες στον δήμο Νεάπολης – Συκεών στη Θεσσαλονίκη.

Ο δήμος Νεάπολης – Συκεών καλεί τους πολίτες να προσέχουν ιδιαίτερα αυτές τις μέρες για τυχόν ενοχλήσεις από επιτήδειους καθώς όπως αναφέρει δημότες που επικοινώνησαν με υπάλληλους του δήμου ανέφεραν ότι επιτήδειοι τους τηλεφώνησαν για να βγάλουν προσωπικά αντικείμενά τους για δήθεν ηλεκτρολογικές εργασίες από τον δήμο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του δήμου Νεάπολης – Συκεών

Ο δήμος Νεάπολης-Συκεών με αφορμή την αύξηση των περιστατικών απάτης κατά τις εορταστικές περιόδους και την αναφορά σχετικών περιπτώσεων στα όρια του, εφιστά την προσοχή σε δημότες, κατοίκους και επαγγελματίες να είναι υποψιασμένοι απέναντι στην πιθανότητα διάφοροι επιτήδειοι να επιχειρήσουν να τους εξαπατήσουν.

Δημότες που επικοινώνησαν με την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου ανέφεραν ότι απατεώνες τηλεφώνησαν στις οικίες τους και τους ζήτησαν να βγάλουν έξω από το σπίτι την οικοσκευή και τα χρυσαφικά τους προκειμένου να γίνουν επείγουσες ηλεκτρολογικές εργασίες από τον δήμο. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις έγιναν αντιληπτοί, ωστόσο επειδή ενδέχεται η δράση τους να συνεχιστεί καλούνται οι πολίτες να είναι σε εγρήγορση και να επισημαίνουν την πιθανότητα προσπάθειας εξαπάτησης σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που ζουν μόνοι τους.

Επιπλέον η δημοτική αρχή τονίζει ότι σε περίπτωση που οι επιτήδειοι γίνουν ιδιαίτερα επίμονοι, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνήσουν είτε με την υπηρεσία του δήμου που υποτίθεται ότι εκπροσωπούν οι καλούντες, είτε με την αστυνομία.