MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Επιτήδειοι προσποιούνται τους ηλεκτρολόγους για να αποσπάσουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα από πολίτες

|
THESTIVAL TEAM

Νέο περιστατικό απάτης καταγράφεται το τελευταίο διάστημα με δράστες που παριστάνουν τους ηλεκτρολόγους και καταφέρνουν να αποσπούν χρήματα και τιμαλφή από ανυποψίαστους πολίτες στον δήμο Νεάπολης – Συκεών στη Θεσσαλονίκη.

Ο δήμος Νεάπολης – Συκεών καλεί τους πολίτες να προσέχουν ιδιαίτερα αυτές τις μέρες για τυχόν ενοχλήσεις από επιτήδειους καθώς όπως αναφέρει δημότες που επικοινώνησαν με υπάλληλους του δήμου ανέφεραν ότι επιτήδειοι τους τηλεφώνησαν για να βγάλουν προσωπικά αντικείμενά τους για δήθεν ηλεκτρολογικές εργασίες από τον δήμο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του δήμου Νεάπολης – Συκεών

Ο δήμος Νεάπολης-Συκεών με αφορμή την αύξηση των περιστατικών απάτης κατά τις εορταστικές περιόδους και την αναφορά σχετικών περιπτώσεων στα όρια του, εφιστά την προσοχή σε δημότες, κατοίκους και επαγγελματίες να είναι υποψιασμένοι απέναντι στην πιθανότητα διάφοροι επιτήδειοι να επιχειρήσουν να τους εξαπατήσουν.

Δημότες που επικοινώνησαν με την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου ανέφεραν ότι απατεώνες τηλεφώνησαν στις οικίες τους και τους ζήτησαν να βγάλουν έξω από το σπίτι την οικοσκευή και τα χρυσαφικά τους προκειμένου να γίνουν επείγουσες ηλεκτρολογικές εργασίες από τον δήμο. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις έγιναν αντιληπτοί, ωστόσο επειδή ενδέχεται η δράση τους να συνεχιστεί καλούνται οι πολίτες να είναι σε εγρήγορση και να επισημαίνουν την πιθανότητα προσπάθειας εξαπάτησης σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που ζουν μόνοι τους.

Επιπλέον η δημοτική αρχή τονίζει ότι σε περίπτωση που οι επιτήδειοι γίνουν ιδιαίτερα επίμονοι, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνήσουν είτε με την υπηρεσία του δήμου που υποτίθεται ότι εκπροσωπούν οι καλούντες, είτε με την αστυνομία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Σύγκρουση τρένου με στρατιωτικό φορτηγό στη Γαλλία – Νεκρός ο οδηγός, 27 οι τραυματίες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Αντί η κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις, επιλέγει να στοχοποιήσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Αγωνία για την υγεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου: Εξετάζεται η τοποθέτηση της συσκευής ECMO για υποβοήθηση

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Axios: Αν ο Τραμπ δει να πλησιάζει η συμφωνία τότε μπορεί να αναβάλει το τελεσίγραφο για το Ιράν

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης και σήμερα στην ΕΟ 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας – Σε ποια σημεία

ΕΘΝΙΚΑ 3 ώρες πριν

Επιστρέφει από την Κύπρο η ελληνική φρεγάτα “Κίμων”