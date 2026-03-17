Θεσσαλονίκη: “Επιτέλους άκουσα τη λέξη που περίμενα, ένοχη” λέει η μητέρα της Έμμας για τη συνοδηγό του ΙΧ που σκότωσε την κόρη της

Σε ποινή φυλάκισης δύο ετών καταδικάστηκε σήμερα η συνοδηγός του αυτοκινήτου που τον Νοέμβριο του 2022 παρέσυρε και σκότωσε την 21χρονη Έμμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Καμάρας.

Το Δικαστήριο την έκρινε ένοχη για υπόθαλψη εγκληματία ενώ η ποινή που της επιβλήθηκε είναι εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ ημερησίως.

“Επιτέλους άκουσα τη λέξη που περίμενα. Ένοχη. Αυτή η κοπέλα είναι ένοχη για το χαμό του παιδιού μου”. Αυτό τόνισε σε δηλώσεις της η Κέλλυ Καμπάκη, μητέρα της αδικοχαμένης Έμμας, μετά την απόφαση του Δικαστηρίου.

“Προφανώς θα γίνει έφεση. Να γίνει και το εφετείο για να οριστικοποιηθεί η ποινή. Επιτέλους άκουσα τη λέξη που περίμενα. Ένοχη. Αυτή η κοπέλα είναι ένοχη για το χαμό του παιδιού μου. Μπορεί να μην οδηγούσε αλλά συμμετείχε στο έγκλημα. Κρίθηκε ένοχη κάτι είναι και αυτό. Είναι μια αρχή. Μετά από 3,5 χρόνια κρίθηκε ενοχή. Η ποινή της είναι 2 χρόνια χωρίς αναστολή. Θα κάνω ότι περνάει από το χέρι μου για να λογοδοτήσει για ο,τι έχει κάνει”, δήλωσε χαρακτηριστικά η κα Καμπάκη μετά την καταδίκη της συνοδηγού.

Έμμα Καρυωτάκη Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

