MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Επιστρέφουν τα κάγκελα στο Ανάκτορο του Γαλεριου

|
ΤΑΚΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΛΗΣ

Στην επανατοποθέτηση των σιδερένιων κιγκλιδωμάτων στο Ανάκτορο του Γαλέριου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προχωρά η Εφορεία Αρχαιοτήτων της πόλης.

Αυτή τη φορά τα κιγκλιδώματα τοποθετούνται στην νοτιοδυτική πλευρά του μνημείου, στην περίφραξη επί της οδού Βύρωνος. Ήδη από το πρωί συνεργείο προχωρά στην τοποθέτησή τους, κάτι που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας.

Στις 16 Οκτωβρίου η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης προχώρησε στην τοποθέτηση των κιγκλιδωμάτων στη βόρεια πλευρά, με την κίνηση αυτή να προκαλεί τις αντιδράσεις κατοίκων αλλά και καταστηματαρχών της περιοχής. Μάλιστα την αντίθεσή του είχε εκφράσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης αλλά και αρχαιολόγοι. Τελικά στις 29 του ίδιου μήνα τα κάγκελα αφαιρέθηκαν.

Σχετικά με την πρώτη απόπειρα για την τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων περιμετρικά του μνημείου η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης τόνιζε πως τοποθετήθηκαν “με αποκλειστικό σκοπό και γνώμονα την απόλυτη προστασία και ανάδειξη αυτού του σπουδαίου και βραβευμένου αρχαιολογικού χώρου της πόλης μας”.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποσό 8 εκατ. ευρώ φέρεται να απέκρυψε ο Μ. Χιλετζάκης – Τι εντόπισε η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Συγκλονίζει μαρτυρία για την ημέρα της εκτέλεσης των 200 στην Καισαριανή: “Οι άνθρωποι αυτοί τραγουδούσαν τον Εθνικό Ύμνο”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Έφοδος της ΕΛΑΣ σε ξενοδοχείο της Αθήνας: Κατασχέθηκαν ναρκωτικά και φαρμακευτικά σκευάσματα, 3 συλλήψεις

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Σβήνουν οι ελπίδες για τον 2χρονο που του έκαναν μεταμόσχευση με κατεστραμμένη καρδιά στην Ιταλία, δεν μπορεί να λάβει νέα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Λούκιτς: Δεν μου άρεσε το δεύτερο μέρος, δεν πρέπει να είναι αποδεκτό για τα μελλοντικά παιχνίδια μας

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 5 ώρες πριν

Εξώδικη Διαμαρτυρία του Δήμου Θερμαϊκού προς Λιμεναρχείο και ΟΛΘ για το θέμα της αμμοληψίας