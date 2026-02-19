Θεσσαλονίκη: Επιστρέφουν τα κάγκελα στο Ανάκτορο του Γαλεριου

Στην επανατοποθέτηση των σιδερένιων κιγκλιδωμάτων στο Ανάκτορο του Γαλέριου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προχωρά η Εφορεία Αρχαιοτήτων της πόλης.

Αυτή τη φορά τα κιγκλιδώματα τοποθετούνται στην νοτιοδυτική πλευρά του μνημείου, στην περίφραξη επί της οδού Βύρωνος. Ήδη από το πρωί συνεργείο προχωρά στην τοποθέτησή τους, κάτι που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας.

Στις 16 Οκτωβρίου η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης προχώρησε στην τοποθέτηση των κιγκλιδωμάτων στη βόρεια πλευρά, με την κίνηση αυτή να προκαλεί τις αντιδράσεις κατοίκων αλλά και καταστηματαρχών της περιοχής. Μάλιστα την αντίθεσή του είχε εκφράσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης αλλά και αρχαιολόγοι. Τελικά στις 29 του ίδιου μήνα τα κάγκελα αφαιρέθηκαν.

Σχετικά με την πρώτη απόπειρα για την τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων περιμετρικά του μνημείου η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης τόνιζε πως τοποθετήθηκαν “με αποκλειστικό σκοπό και γνώμονα την απόλυτη προστασία και ανάδειξη αυτού του σπουδαίου και βραβευμένου αρχαιολογικού χώρου της πόλης μας”.