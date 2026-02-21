Θεσσαλονίκη: Έπεσε δέντρο μπροστά σε είσοδο καταστήματος στην Τούμπα – Δείτε εικόνα
THESTIVAL TEAM
Ένα δέντρο έπεσε μπροστά σε εξωτερικό χώρο κλειστού καταστήματος στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη.
Το δέντρο έπεσε από τους πρόσφατους ανέμους που έπληξαν τη Θεσσαλονίκη στο κατάστημα επί της οδού Διογένους.
Δείτε εικόνα:
