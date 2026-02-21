Θεσσαλονίκη: Έπεσε δέντρο μπροστά σε είσοδο καταστήματος στην Τούμπα – Δείτε εικόνα

Ένα δέντρο έπεσε μπροστά σε εξωτερικό χώρο κλειστού καταστήματος στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη.

Το δέντρο έπεσε από τους πρόσφατους ανέμους που έπληξαν τη Θεσσαλονίκη στο κατάστημα επί της οδού Διογένους.

