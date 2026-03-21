Θεσσαλονίκη: Ενημερωτική δράση ευαισθητοποίησης από το “ΔωρίΖω” στην ημερίδα του Συλλόγου “Αγάπη” Βασιλικής Κόμνου

Στο πλαίσιο της 3ης Επιστημονικής Ημερίδας με τίτλο «ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ», που διοργανώνει ο Σύλλογος «Αγάπη» Βασιλικής Κόμνου, η ομάδα του «ΔωρίΖω άρα Υπάρχουμε» μετά από πρόσκληση, θα βρίσκεται στον ίδιο χώρο, την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026, στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα πραγματοποιείται ενημερωτική δράση για τη Δωρεά Οργάνων, Ιστών και Μυελού των Οστών, με στόχο την ευαισθητοποίηση και την έγκυρη ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη σημασία της προσφοράς ζωής προς τον συνάνθρωπο.

Παράλληλα, σε συνεργασία με το Κέντρο Ενημέρωσης και προσέλκυσης εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του Πανεπιστημίου Πατρών «Χάρισε Ζωή», θα πραγματοποιείται εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών, μέσω απλής και ανώδυνης διαδικασίας δειγματοληψίας σιέλου.

Η δράση αυτή αποτελεί σημαντική ευκαιρία για όλες και όλους να ενημερωθούν, να ευαισθητοποιηθούν και -κυρίως- να γίνουν μέρος μιας αλυσίδας ζωής και ελπίδας.

Γιατί το πολυτιμότερο δώρο είναι η Ζωή.

Είσοδος ελεύθερη.