Θεσσαλονίκη: Έκλεισε διασταύρωση καρμανιόλα στο κέντρο της πόλης – Είχαν γίνει πολλά τροχαία ατυχήματα

Την διασταύρωση – καρμανιόλα στην Ολυμπιάδος που είχαν γίνει δεκάδες τροχαία ατυχήματα αποφάσισε να κλείσει ο δήμος Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την διασταύρωση Ολυμπιάδος με Σοφοκλέους, εκεί που τους τελευταίες μήνες είχαν σημειωθεί λόγω κακής ορατότητας, αρκετά τροχαία ατυχήματα με τραυματισμούς.

Σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσίευσε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Πρόδρομος Νικηφορίδης, έκλεισε η νησίδα ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος για νέα ατυχήματα.