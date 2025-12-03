Θεσσαλονίκη: Έκλεισε απροειδοποίητα το συνεταιριστικό παντοπωλείο του Βίος Coop

Πριν από σχεδόν δέκα χρόνια δημιούργησε προσδοκίες ότι σ’ αυτό το μη κερδοσκοπικό συνεταιριστικό παντοπωλείο οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν την τροφή στα χέρια τους. Δέκα χρόνια μετά όμως, το παντοπωλείο του Βίος Coop έκλεισε από τα τέλη Αυγούστου χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να ξέρει κανείς τον λόγο.

Για δέκα και πλέον χρόνια, το κατάστημα του Βίος στεγαζόταν στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή 42 αλλά από τον Ιούλιο του 2024, είχε μετακομίσει σε νέο χώρο, στην οδό Γ. Χαλκίδη 22, στη Μαρτίου. Ωστόσο, έναν χρόνο μετά, κατέβασε ρολά, χωρίς καμία προειδοποίηση, ενώ στην τελευταία ενημέρωση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, στις 23 Αυγούστου 2025, αναφέρεται ότι «το κατάστημα θα μείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας, λόγω τεχνικού προβλήματος με την υδροδότηση του». Έκτοτε, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση από το διοικητικό συμβούλιο σε πελάτες και στα περίπου 500 μέλη του συνεταιρισμού. Το Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων προσπάθησε επανειλημμένα να πάρει απαντήσεις από μέλη του διοικητικού του συμβουλίου για την κατάσταση και τι μέλλει γενέσθαι αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατό.

Ο Κοινωνικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός της Θεσσαλονίκης «Βίος Coop» αποτελούσε παράδειγμα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, στηρίζοντας τους μικρούς τοπικούς παραγωγούς και παρέχοντας στους καταναλωτές προϊόντα, χωρίς την παρουσία μεσαζόντων.

Ο συνεταιρισμός ιδρύθηκε το 2012 από μέλη της πρωτοβουλίας «ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο», που δραστηριοποιείται γύρω από θέματα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Τον Νοέμβριο του 2013 άνοιξε το παντοπωλείο στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 42, με στόχο οι καταναλωτές να μπορούν «να πάρουν την τροφή στα δικά τους χέρια» αλλά και να δείξουν ταυτόχρονα τη στήριξή τους σε τοπικούς παραγωγούς και συνεταιρισμούς. Λόγω της «εξωφρενικής», όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του συνεταιρισμού, αύξησης του ενοικίου αλλά και της δυσκολίας στάθμευσης στο παλιό κατάστημα εξαιτίας των μέτρων για το Flyover, αποφασίστηκε η μεταφορά του καταστήματος. Το νέο κατάστημα στην οδό Γιάννη Χαλκίδη 22, στην περιοχή Μαρτίου, λειτούργησε περίπου μέχρι τα τέλη Αυγούστου και έκλεισε χωρίς καμία προειδοποίηση, ενώ το τηλέφωνο δεν λειτουργεί εδώ και τρεις μήνες.