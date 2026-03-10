MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Έκκληση για 5χρονο αγόρι από τη Λητή – Χρειάζεται τη βοήθειά μας

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Μία οικογένεια από τη Λητή Θεσσαλονίκης ζητά τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας για τον 5χρονο γιο τους, ο οποίος ετοιμάζεται να ταξιδέψει στη Γαλλία προκειμένου να υποβληθεί σε μία σημαντική επέμβαση.

Όπως αναφέρει η ανάρτηση του δήμου Ωραιοκάστρου, το κόστος της επέμβασης του μικρού έχει καλυφθεί από μία γαλλική φαρμακευτική εταιρεία, ωστόσο το κόστος για την παραμονή των γονέων δίπλα στον μικρό παραμένει μεγάλο. Για το λόγο αυτό ξεκίνησε πρωτοβουλία συγκέντρωσης χρημάτων από την τοπική κοινότητα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Ωραιοκάστρου:

Το προηγούμενο διάστημα μέσω της Κοινότητας Λητής είχε γίνει έκκληση για αίμα για έναν μικρό κάτοικο της Κοινότητας. Ο μικρός μας ήρωας (5 ετών) από την Λητή, δίνει τώρα την πιο σημαντική μάχη της ζωής του. Ετοιμάζεται να ταξιδέψει στη Γαλλία όπου θα υποβληθεί σε μία πολυδάπανη επέμβαση.

Το κόστος της επέμβασης του μικρού έχει καλυφθεί από μία γαλλική φαρμακευτική εταιρεία, ωστόσο το κόστος για την παραμονή των γονέων δίπλα στον μικρό παραμένει μεγάλο.

Ας βοηθήσουμε όλοι όσο μπορούμε, ώστε να τον δούμε να επιστρέφει νικητής και να σταθεί δίπλα στους φίλους του και την οικογένειά του.

Το επόμενο διάστημα θα τοποθετηθούν κουμπαράδες σε διάφορα καταστήματα της Λητής, καθώς επίσης και στους φορείς (σύλλογοι γονέων σχολείων και πολιτιστικός σύλλογος), ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα.

Επίσης, όποιος επιθυμεί μπορεί να κάνει απευθείας κατάθεση στον παρακάτω λογαριασμό τραπέζης.
GR33 0172 2130 0052 1310 8680 816 Τράπεζα Πειραιώς

Δικαιούχος Παρασκευόπουλος Ηλίας / συνδικαιούχος Π. Σ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας γονέα: 6938392986.

Όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε για να γυρίσει ο μικρός μας ήρωας νικητής!

