ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση “Women of Influence – Οι Γυναίκες του Σήμερα” με φιλανθρωπικό χαρακτήρα στο Onoma Hotel

|
THESTIVAL TEAM

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, το ΟΝΟΜΑ Hotel αναλαμβάνει την πρωτοβουλία και διοργανώνει την εκδήλωση «Women of Influence – Οι Γυναίκες του Σήμερα», την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026, στις 13:00, στον πρώτο όροφο του ξενοδοχείου, αίθουσα Library (Μοναστηρίου 24, Θεσσαλονίκη).

Η εκδήλωση έχει ως στόχο να αναδείξει γυναίκες με ουσιαστική διαδρομή, φωνή και επιρροή, μέσα από προσωπικά βιώματα και success stories που αποτυπώνουν την πραγματικότητα της γυναίκας σήμερα.

Στο πάνελ θα συμμετέχουν γυναίκες από τον χώρο της επιχειρηματικότητας, του πολιτισμού, των τεχνών, της επιστήμης και της κοινωνικής δράσης, ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Ραλλιώ Λεπίδου.

Συγκεκριμένα, τις ιστορίες και τις εμπειρίες τους θα μοιραστούν:

  • η δημοσιογράφος Σύνθια Σάπικα,
  • η επιχειρηματίας και ιδιοκτήτρια της εταιρείας καλλυντικών Sostar A.E., Νταίζη Ράτσου,
  • η χειρουργός Κωνσταντίνα Ελένη Καρακάση, η οποία πραγματοποίησε την πρώτη μεταμόσχευση ήπατος από γυναίκα χειρουργό,
  • η συγγραφέας και δημοσιογράφος Κατερίνα Μανανεδάκη,
  • η καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας και Digital Creator, The Queen’s English, Ιωάννα Τσομπανίδου.

Η διάρκεια της συζήτησης θα είναι περίπου μία (1) ώρα και θα ακολουθήσει γεύμα για τις προσκεκλημένες.

Η πρόσκληση είναι αξίας 60 ευρώ, ενώ μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη ΜΚΟ ΝΕΑ ΖΩΗ, ένα Δίκτυο Κακοποιημένων Γυναικών και Μονογονεϊκών Οικογενειών που δραστηριοποιείται στη στήριξη και την ενδυνάμωση των γυναικών.

Η εκδήλωση διοργανώνεται με την υποστήριξη του Anatolia Hospitality Group.

Ημερομηνία: Κυριακή 8 Μαρτίου 2026
Ώρα: 13:00
Τοποθεσία: ΟΝΟΜΑ Hotel, Μοναστηρίου 24, Θεσσαλονίκη (1ος όροφος, Library)
Είσοδος: 60€ (περιορισμένος αριθμός θέσεων)

Για περισσότερες πληροφορίες & κρατήσεις θέσεων:

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 231 442 3300

Mail: marketing@anatoliahospitality.com

Εισιτήρια στο: https://cometogether.live/el

Θεσσαλονίκη

