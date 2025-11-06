MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Πολεοδομίας και Χωροταξίας σήμερα στο ΤΕΕ/ΤΚΜ

Την Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας – Χωροταξίας τιμά το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), στο πλαίσιο εκδήλωσης, που οργανώνει από κοινού με το Τμήμα Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τον Σύλλογο Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, στις 18:00, στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας Ηλίας Περτζινίδης, ο πρόεδρος του Τμήματος Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, καθηγητής Νικόλας Καρανικόλας, και ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης/Περιφερειακού Τμήματος Βόρειας Ελλάδας Νίκος Κουτσομάρκος.

Την κεντρική ομιλία με θέμα «Αναβαθμίζοντας τη Θεσσαλονίκη μέσα από μεγάλα έργα και υποδομές» θα αναπτύξει ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Πάρις Μπίλλιας.

Με εμπνευστή τον Αργεντίνο καθηγητή Πολεοδομίας Κάρλος Μαρία ντέλα Παολέρα, η Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας – Χωροταξίας καθιερώθηκε, για να καταδείξει τη συνεισφορά του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού στην ποιότητα ζωής των οικισμών και του φυσικού περιβάλλοντος. Κάθε χρόνο γιορτάζεται στις 8 Νοεμβρίου.

