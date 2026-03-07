Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση ενημέρωσης για την παχυσαρκία σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους

Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδας και η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας διοργανώνουν ανοικτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Βασική προσπάθεια των γιατρών και μελών του ΙΣΘ που συμμετέχουν και σε αυτή τη δράση είναι να αναδείξουν ότι «η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και όχι απλώς ένα αισθητικό ζήτημα. Πρόκειται για μια πολύπλοκη, πολυπαραγοντική πάθηση που επηρεάζεται από γενετικούς, μεταβολικούς, περιβαλλοντικούς και ψυχοκοινωνικούς παράγοντες. Σχετίζεται δε με συννοσηρότητες, όπως ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2, καρδιαγγειακά νοσήματα, υπνική άπνοια, οστεοαρθρίτιδα, διάφορους τύπους καρκίνων και άλλες χρόνιες παθήσεις. Δεν αντιμετωπίζεται με απλοϊκές προσεγγίσεις του τύπου «φάε λιγότερο και κινήσου περισσότερο». Απαιτεί ιατρική αξιολόγηση, εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση και μακροχρόνια παρακολούθηση από ειδικούς ιατρούς.

Ανάλογη εκδήλωση «τρέχει» και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με συντονισμένη δράση στους κόλπους της ΕΕ. Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγο καιρό, η γειτονική Ιταλία έγινε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που ψήφισε νόμο και αναγνωρίζει νομικά την παχυσαρκία ως χρόνια και υποτροπιάζουσα νόσο με εθνικό πρόγραμμα, anti-stigma και εγγυημένη πρόσβαση σε θεραπεία. Το δε μοντέλο προτείνεται πλέον ως παράδειγμα για όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat το 50,6% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ηλικίας 16 ετών και άνω είναι υπέρβαροι, ενώ το ποσοστό παχυσαρκίας κυμαίνεται γύρω στο 15% (με 14,8% για ηλικίες 18+). Τα ποσοστά είναι γενικά υψηλότερα στους άνδρες και στις μεγαλύτερες ηλικίες, με σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών, ενώ τα στοιχεία βασίζονται σε αυτοαναφερόμενες δηλώσεις βάρους και ύψους. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα αντίστοιχα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ -που ευθυγραμμίζονται πλήρως με τη Eurostat για το ίδιο έτος- το 54% των ενηλίκων είναι υπέρβαροι και περίπου το 12% παχύσαρκοι με τους άνδρες στο 62% υπέρβαροι και 12,1% παχύσαρκοι έναντι 47% και 11,5% των γυναικών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων θα ενημερώνουν το κοινό για τις πληθυσμιακές ομάδες που επηρεάζονται από την παχυσαρκία και τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Παράλληλα θα απαντούν σε ερωτήσεις και θα παρέχουν επιστημονικά τεκμηριωμένες κατευθύνσεις για τη σωστή διαχείριση της νόσου. Όπως τονίζεται τόσο από τον πρόεδρο του ΙΣΘ Νίκο Νίτσα όσο και από την Α΄ Αντιπρόεδρο του συλλόγου Μαρία Χατζηδημητρίου και τον Γενικό Γραμματέα Νικόλαο Μπάτζιο, η νέα αυτή πρωτοβουλία θέλει να ενισχύσει για μία ακόμη φορά την ανάγκη για έγκαιρη και υπεύθυνη ιατρική προσέγγιση κι αυτού του θέματος υγείας και ευζωίας.