Θεσσαλονίκη: Εκδηλώσεις στο Θεαγένειο στη μνήμη του θεμελιωτή της έρευνας του καρκίνου Αλέξανδρου Συμεωνίδη

Το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» και η Ελληνική Εταιρεία Ερεύνης του Καρκίνου διοργανώνουν την 50η Συμεωνίδειο Διάλεξη, τιμώντας τη μνήμη του αείμνηστου Καθηγητή Αλέξανδρου Συμεωνίδη, πρωτοπόρου και θεμελιωτή της έρευνας του καρκίνου. Η Συμεωνίδειος Διάλεξη αποτελεί θεσμό με ιδιαίτερη βαρύτητα στην ογκολογική κοινότητα και σημείο αναφοράς για την επιστημονική έρευνα στην Ελλάδα.

Η επετειακή διάλεξη θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, στις 18:00, στο Αμφιθέατρο του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», με κεντρικό ομιλητή τον Prof. Niko Papanikolaou, Καθηγητή Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και Ακτινολογίας στο University of Texas Health Science Center του San Antonio.

Το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 (09:00–16:15), θα ακολουθήσει η επιστημονική εκδήλωση και παρουσίαση για τα «50 Χρόνια Κλινικού Έργου Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» 1975-2025 – Η Επιστημονική Εξέλιξη στην Αντιμετώπιση του Καρκίνου», αναδεικνύοντας τη διαχρονική πορεία, τη συνεχή καινοτομία και τη συμβολή του Νοσοκομείου στην πρόοδο της ογκολογικής φροντίδας των ασθενών.

Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται σε συνεργασία με την Ερευνητική Χειρουργική Ογκολογική Εταιρείας Ελλάδος και τελούν υπό την αιγίδα της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.