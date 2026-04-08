MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Κυριαζίδης, ιδιοκτήτης του θρυλικού “Σκορπιού”

|
THESTIVAL TEAM

Την τελευταία του πνοή άφησε ο Νίκος Κυριαζίδης, ο οποίος υπήρξε ένας εμβληματικός επιχειρηματίας στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη.

Ο Νίκος Κυριαζίδης ήταν ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου “Σκορπιός” στην περιοχή της Νεάπολης. Η είδηση του θανάτου σκόρπισε θλίψη στη Θεσσαλονίκη.

“Μαζί του φεύγει ένα κομμάτι από τη νυχτερινή ταυτότητα της Θεσσαλονίκης. Δεν ήταν απλά ένας επιχειρηματίας. Ήταν από εκείνους που τους ανθρώπους που δεν ακολούθησαν τη νύχτα, τη διαμόρφωσαν”, αναφέρει στην αποχαιρετιστήρια ανάρτησή του το κατάστημα Scorpios και προσθέτει:

“Η απώλειά του δεν μετριέται μόνο σε λόγια. Μετριέται σε όλα όσα άφησε πίσω του. Σε ανθρώπους, σε στιγμές, σε μια ολόκληρη νοοτροπία που δύσκολα συναντάς σήμερα”.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 12 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 8 Απριλίου

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες συντήρησης στην ΕΟ 2 Θεσσαλονίκης-Έδεσσας – Σε ποιο τμήμα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 17 ώρες πριν

Ποιες συνήθειες έχει ένα άτομο με υψηλό IQ, σύμφωνα με την Τεχνητή Νοημοσύνη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Μπουκώρος για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εμείς οι βουλευτές ζητήσαμε την άρση της ασυλίας μας – Τηλεφώνησα για ένα ζευγάρι νέων αγροτών, για πραγματικό περιστατικό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Χατζηβασιλείου για την δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελέγχομαι για μια πράξη που δεν έγινε

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

“Βουτιά” στο πετρέλαιο κάτω από τα 100 δολ. και ράλι στις μετοχές μετά το σχέδιο εκεχειρίας ΗΠΑ–Ιράν