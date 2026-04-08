Θεσσαλονίκη: Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Κυριαζίδης, ιδιοκτήτης του θρυλικού “Σκορπιού”

Την τελευταία του πνοή άφησε ο Νίκος Κυριαζίδης, ο οποίος υπήρξε ένας εμβληματικός επιχειρηματίας στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη.

Ο Νίκος Κυριαζίδης ήταν ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου “Σκορπιός” στην περιοχή της Νεάπολης. Η είδηση του θανάτου σκόρπισε θλίψη στη Θεσσαλονίκη.

“Μαζί του φεύγει ένα κομμάτι από τη νυχτερινή ταυτότητα της Θεσσαλονίκης. Δεν ήταν απλά ένας επιχειρηματίας. Ήταν από εκείνους που τους ανθρώπους που δεν ακολούθησαν τη νύχτα, τη διαμόρφωσαν”, αναφέρει στην αποχαιρετιστήρια ανάρτησή του το κατάστημα Scorpios και προσθέτει:

“Η απώλειά του δεν μετριέται μόνο σε λόγια. Μετριέται σε όλα όσα άφησε πίσω του. Σε ανθρώπους, σε στιγμές, σε μια ολόκληρη νοοτροπία που δύσκολα συναντάς σήμερα”.