Θεσσαλονίκη: Έφαγε πρόστιμο 150€ επειδή δεν συμπίεσε τα χαρτόκουτα που πέταξε στον κάδο ανακύκλωσης

Ένας πολίτης στη Θεσσαλονίκη, κλήθηκε να πληρώσει πρόστιμο 150 ευρώ γιατί πέταξε ένα χάρτινο κουτί σε κάδο ανακύκλωσης, αλλά χωρίς προηγουμένως να μειώσει τον όγκο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δημοτικές υπηρεσίες εντόπισαν τον υπεύθυνο από το voucher που υπήρχε πάνω στη συσκευασία, στο οποίο αναγράφονταν τα στοιχεία του παραλήπτη.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση προβλέπεται στον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή το 2024. Σε αυτόν ορίζεται ότι η μη συμπίεση ή η μη μείωση του όγκου συσκευασιών και χαρτοκιβωτίων από ιδιώτες –μέσω διπλώματος, δεσίματος ή άλλου κατάλληλου τρόπου– τιμωρείται με πρόστιμο 150 ευρώ. Για επιχειρήσεις και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος το πρόστιμο είναι επίσης 150 ευρώ για κάθε τεμάχιο, ενώ σε περίπτωση υποτροπής το ποσό διπλασιάζεται.

Στον Δήμο Αθηναίων, αντίθετα, δεν υπάρχει συγκεκριμένη ποινή αποκλειστικά για τη μη συμπίεση χαρτοκιβωτίων. Παρόλα αυτά, ο κανονισμός καθαριότητας προβλέπει γενικότερες κυρώσεις για ιδιώτες και επιχειρήσεις όταν γίνεται κακή διαχείριση απορριμμάτων ή προκαλείται ρύπανση σε δημόσιους χώρους.