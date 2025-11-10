Θεσσαλονίκη: Δρομολογείται η διαμόρφωση του χώρου μπροστά από τα συμμαχικά νεκροταφεία

Η διαμόρφωση του χώρου μπροστά από τα συμμαχικά νεκροταφεία δρομολογείται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο και του έργου διαπλάτυνσης της Λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη (πρώην Λαγκαδά) στη δυτική Θεσσαλονίκη, από τη διασταύρωση με την οδό Αγίων Πάντων μέχρι το στρατόπεδο Παύλου Μελά. Ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Πάρις Μπίλλιας, μιλώντας στη συνεδρίαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης τόνισε ότι τα συμμαχικά νεκροταφεία χαρακτηρίστηκαν ως ιστορικός τόπος και υπογράμμισε ότι πρόκειται για την μεγαλύτερη νεκρόπολη της Ευρώπης στην οποία ‘φιλοξενούνται’ περίπου 20.500 νεκροί. «Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός των επισκεπτών κυρίως από τη Σερβία αλλά και από άλλες χώρες που συμμετείχαν στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και γι αυτό θα πρέπει να αναδειχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με σεβασμό στο περιβάλλον των νεκροταφείων» υπογράμμισε.

Ολοκληρώθηκε ειδική αρχιτεκτονική μελέτη

Ο κ. Μπίλλιας επισήμανε ότι «για τη διαμόρφωση του χώρου μπροστά από τα συμμαχικά νεκροταφεία απαιτείται ειδική αρχιτεκτονική μελέτη για το πώς θα αποκατασταθεί εκεί ο περιβάλλων χώρος και πώς θα μετακινηθεί το περιτείχισμα που υπάρχει μπροστά από τα συμμαχικά νεκροταφεία». «Γι’ αυτό» όπως είπε, η Περιφέρεια προχώρησε «σε μια συμπληρωματική σύμβαση και εκπόνηση ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης» η οποία ολοκληρώθηκε και απεστάλη στην Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων η οποία την έχει στείλει και στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων του υπουργείου προκειμένου να υπάρξει θετική έγκριση.

Η διαδικασία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης προκειμένου να εγκριθούν οι περιβαλλοντικοί όροι και να προχωρήσουν στη συνέχεια οι εργασίες. «Θεωρώ ότι θα έχουμε θετικές γνωμοδοτήσεις από όλους τους φορείς. Η εφορεία νεοτέρων μνημείων είναι θετική στην πρόταση που έχουμε υποβάλλει οπότε περιμένουμε την έγκριση για την ολοκλήρωση της οριστικής μελέτης του έργου προκειμένου να το εντάξουμε σε κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο, κατά πάσα πιθανότητα στο ΕΣΠΑ ώστε να ολοκληρώσουμε αυτή τη σημαντική παρέμβαση για την πόλη της Θεσσαλονίκης για να σταματήσει να υπάρχει αυτός ο ‘λαιμός μπουκαλιού’ στην είσοδο και την έξοδο της πόλης» συμπλήρωσε. Στο πλαίσιο αυτό η Μητροπολιτική Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά επί των περιβαλλοντικών όρων του έργου «ολοκλήρωση μελετών διαπλάτυνσης επί της οδού Λαγκαδά από διασταύρωση με οδό Αγίων Πάντων μέχρι το στρατόπεδο Παύλου Μελά – Αξιολόγηση συμπληρωματικής αρχιτεκτονικής μελέτης».

Η διάνοιξη του δρόμου ένα σύγχρονο γεφύρι της Άρτας

Αναφερόμενος στη διάνοιξη της Λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη (πρώην Λαγκαδά), ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων της Περιφέρειας την χαρακτήρισε ως «ένα σύγχρονο γεφύρι της Άρτας». «Η διάνοιξη ξεκίνησε το 2004 με την ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων, ολοκληρώθηκε σε όλο το τμήμα εκτός από τη διασταύρωση μεταξύ της οδού Αγίων Πάντων και την οδό που διέρχεται μπροστά από το στρατόπεδο Παύλου Μελά για λόγους κυρίως που είχαν να κάνουν με την γειτνίαση αυτού του τμήματος της οδού με τα συμμαχικά νεκροταφεία και με τα προβλήματα που υπήρχαν με τις απαλλοτριώσεις» επισήμανε. Παράλληλα, ανέφερε ότι το 2021 η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποφάσισε να επανεκκινήσει το θέμα γιατί αφορά έναν δρόμο που φέρει πολύ βαριά κυκλοφορία καθώς είναι κύρια οδός σύνδεσης της πόλης της Θεσσαλονίκης με τη βορειοδυτική περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος και με άλλες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.

Συνεννόηση της Περιφέρειας με τέσσερις δήμους για τις απαλλοτριώσεις

Στο μεταξύ η Περιφέρεια βρίσκεται σε συνεννόηση και επαφή με τους όμορους δήμους για το θέμα των απαλλοτριώσεων καθώς το έργο αφορά τους Δήμους Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Νεάπολης – Συκεών και Παύλου Μελά. «Χρειάζεται, για να προχωρήσουμε στη δημοπράτηση του έργου, να έχουν συντελεστεί και οι απαλλοτριώσεις γι’ αυτό το λόγο είμαστε σε επαφή με τους αντίστοιχους δήμους προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της συντέλεσης απαλλοτρίωσης ώστε να βρούμε και το απαιτούμενο ποσό για την απαλλοτρίωση των ρυμοτομούμενων ακινήτων και να μην έχουμε προβλήματα κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου και της δημοπράτησής του» συμπλήρωσε ο κ. Μπίλλας.

Ταυτόχρονα η Περιφέρεια, στο πλαίσιο της μελέτης του έργου, είναι σε επαφή και συννενόηση με την ΕΥΑΘ ΑΕ προκειμένου να αποκατασταθεί το δίκτυο ομβρίων και της οδού αλλά και των παρακείμενων οδών που συμβάλλουν σε αυτήν προκειμένου να αντιμετωπιστούν και τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την περίοδο των έντονων βροχοπτώσεων στην ευρύτερη περιοχή. «Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν, επειδή θα γίνουν εκτός του οδοστρώματος όπου διεξάγεται η κυκλοφορία, θεωρώ δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου» πρόσθεσε ο αντιπεριφερειάρχης.

