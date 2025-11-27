Θεσσαλονίκη: Δημοπρατείται το πρώτο τετράμηνο του 2026 το ξύλινο ντεκ στην Παλιά Παραλία

Προχωράει με γοργούς ρυθμούς η υλοποίηση της ιδέας του δήμου Θεσσαλονίκης για την κατασκευή του ξύλινου ντεκ στην Παλιά Παραλία, στο κομμάτι από το ύψος του Λευκού Πύργου έως το Λιμάνι, που θα δίνει τη δυνατότητα σε κατοίκους, επισκέπτες αλλά και ποδηλάτες, να απολαμβάνουν άνετα τη βόλτα τους στο παραλιακό μέτωπο με θέα τον Θερμαϊκό Κόλπο.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να σταλεί στο δημαρχιακό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η περιβαλλοντική αδειοδότηση, που είναι ιδιαίτερα σημαντική ώστε το έργο να περάσει στην επόμενή του φάση, έχοντας λάβει όλες τις υπογραφές και γνωμοδοτήσεις από τους δώδεκα φορείς και τα υπουργεία.

Η δημοτική αρχή θα ευθυγραμμιστεί στις όποιες παρατηρήσεις της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και αναμένεται εντός του πρώτου τετραμήνου του 2026 να προχωρήσει στη δημοπράτηση του εμβληματικού έργου, που εκτιμάται πως θα αλλάξει καθοριστικά την εικόνα του κέντρου της πόλης.

«Είναι ένας άθλος ότι καταφέραμε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να λάβουμε την περιβαλλοντική αδειοδότηση για το ξύλινο ντεκ. Πιέσαμε ως δημοτική αρχή, είχαμε συνεχή επικοινωνία και όλοι οι φορείς από τον Αύγουστο έχουν γνωμοδοτήσει θετικά», υπογράμμισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας του δήμου Θεσσαλονίκης, Πρόδρομος Νικηφορίδης.

Το ξύλινο κατάστρωμα που θα κατασκευαστεί στην Παλιά Παραλία, ως επέκταση του υφιστάμενου κρηπιδώματος, θα έχει πλάτος 12μ. προς τη θάλασσα και θα εκτείνεται σε μήκος 1.100μ. περίπου από την 1η προβλήτα του ΟΛΘ, έως τον Λευκό Πύργο.

Η επιλογή των υλικών έγινε με γνώμονα τη φιλικότητα του ξύλου ως υλικού πλησίον της θάλασσας, λαμβάνοντας υπόψη τις έντονες αντιδράσεις που είχαν προκαλέσει παλαιότερες προσπάθειες για επέκταση του παραλιακού μετώπου με οποιουδήποτε είδους μπάζωμα.

Για το έργο έχει ήδη διενεργηθεί το 2022 αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών, ενώ η επέκταση της Παλιάς Παραλίας θα δώσει τη δυνατότητα να δημιουργηθεί και νέος ποδηλατόδρομος, αυτός που ήταν στη Λεωφόρο Νίκης και καταργήθηκε ως επικίνδυνος, καθώς επίσης μια λωρίδα κίνησης τυφλών.

«Η εικόνα αλλά και η αίσθηση που θα λαμβάνουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες θα είναι σαν ένα σκάφος που έδεσε στο λιμάνι, με τον κόσμο να περπατάει πάνω σε αυτό. Όταν θα τελειώσει το ξύλινο ντεκ θα είναι η ωραιότερη βόλτα της πόλης», συμπλήρωσε ο κ. Νικηφορίδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ