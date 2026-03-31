Θεσσαλονίκη: Διασώστης της ΕΜΑΚ βούτηξε στο φράγμα Θέρμης για να σώσει γλάρο – Δείτε βίντεο

Μια όμορφη ιστορία σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη με τη διάσωση ενός γλάρου στα νερά του φράγματος της Θέρμης. Το περιστατικό καταγράφηκε, όταν γλάρος βρέθηκε στα νερά, ανήμπορος σε ένα μέτρο περίπου σπάγγο καθώς ήταν τυλιγμένος, και στήθηκε μια ολόκληρη επιχείρηση από διασώστες και πυροσβέστες για να τον διασώσουν.

«Ο γλάρος είχε την ατυχία να μπλεχτεί σε σπάγγο από χαρταετό και βγάλαμε ένα μέτρο σπάγγο τυλιγμένο γύρω του, στο κεφάλι, στα πόδια, στα φτερά, ενώ το πουλί είχε εγκλωβιστεί στο κέντρο της λίμνης και δεν υπήρχε διαφυγή. Είχε μια επικινδυνότητα το σημείο, γιατί είναι ένα τεχνητό φράγμα, δημιουργούνται διάφορες δίνες. Κάναμε έρευνα για να βρούμε βάρκα, αλλά δεν υπήρχε και είπα θα κολυμπήσουμε, αλλά το απαγόρευσαν και είπαν ότι θα έρθει ειδικό τμήμα. Όταν βγάλαμε το γλάρο ήταν τελείως εξαντλημένος», ανέφερε μεταξύ άλλων, ενώ πλέον ο γλάρος έχει αναρρώσει και ανακτήσει τις δυνάμεις του.

ΕΜΑΚ Φράγμα Θέρμης

