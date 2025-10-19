MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν τη ζωή ενός 65χρονου Γερμανού που υπέστη καρδιακή ανακοπή

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την ζωή ενός 65χρονου άνδρα από τη Γερμανία έσωσαν διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ, οι οποίοι κλήθηκαν σε περιστατικό καρδιακή ανακοπής στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, στον 65χρονο άνδρα εφαρμόστηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή.

Ο ασθενής αφού διασωληνώθηκε, στη συνέχεια διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

“Σήμερα, 19/10/2025, οι Διασώστες και η Ιατρός του ΕΚΑΒ ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό καρδιακής ανακοπής άνδρα Γερμανού υπήκοου 65 ετών στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Εφαρμόστηκε άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα διαχείρισης καρδιακής ανακοπής. Η έγκαιρη επέμβαση των Διασωστών και η τήρηση των πρωτοκόλλων οδήγησαν στην επαναφορά αυτόματης κυκλοφορίας και αναπνοής. Ο ασθενής αφού διασωληνώθηκε και σταθεροποιήθηκε, διακομίσθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον Νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Στο συμβάν επιχείρησαν 1 συμβατικό ασθενοφόρο, 1 μοτοσυκλέτα ταχείας επέμβασης και 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα & συνολικά 5 Διασώστες & 1 Ιατρός ΕΚΑΒ.

Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση”.

ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκη

