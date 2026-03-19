Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν 48χρονο που έπαθε ανακοπή

THESTIVAL TEAM

Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση ανταπόκριση πληρωμάτων του ΕΚΑΒ για έναν 48χρονο άνδρα που υπέστη καρδιακή ανακοπή σήμερα νωρίς το μεσημέρι στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ και κατάφεραν να επαναφέρουν τον 48χρονο. “Οι συντονισμένες ενέργειες και η τήρηση των πρωτοκόλλων οδήγησαν στην επαναφορά αυτόματης κυκλοφορίας”, σημειώνει το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με το Σωματείο, εφαρμόστηκε άμεσα εξειδικευμένη υποστήριξη σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα διαχείρισης καρδιακής ανακοπής. Ο ασθενής διασωληνώθηκε στο σημείο από την ιατρό της Κινητής Ιατρικής Μονάδας. Ο ασθενής, αφού υποστηρίχθηκε και σταθεροποιήθηκε κατά το δυνατόν, διακομίσθηκε σε κρίσιμη κατάσταση, αιμοδυναμικά ασταθής, στο νοσοκομείο “Παπανικολάου” για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Στη συμβάν επιχείρησαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο και μία κινητή ιατρική μονάδα με συνολικά τέσσερις Διασώστες και έναν ιατρό του ΕΚΑΒ.

