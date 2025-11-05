Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία στις Συκιές για το κλείσιμο του ΕΛΤΑ – “Επίθεση του κράτους ενάντια στην κοινωνία”

Έντονη ήταν η αντίδραση φορέων, πολιτών, εργαζομένων και της τοπικής αυτοδιοίκησης το πρωί της Τετάρτης στις Συκιές Θεσσαλονίκης, όπου πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στο κλείσιμο του τοπικού καταστήματος των ΕΛΤΑ.

Η κινητοποίηση ήρθε ως απάντηση στη γενικότερη απόφαση για το κλείσιμο 204 καταστημάτων ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα, που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες.

Στη διαμαρτυρία συμμετείχαν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, δημοτικές παρατάξεις, εργαζόμενοι και κάτοικοι, στέλνοντας μήνυμα πως δεν θα επιτρέψουν να μπει «λουκέτο» σε μια υπηρεσία ζωτικής σημασίας για την περιοχή.

«Επίθεση του κράτους ενάντια στην κοινωνία»

Ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, χαρακτήρισε το κλείσιμο των ΕΛΤΑ «συνέχιση της επίθεσης του κράτους ενάντια στην κοινωνία».

«Πήραμε απόφαση που θα την στείλουμε στην Πολιτεία στέλνοντας μήνυμα αντίστασης της κοινωνίας. Έχουν συρρικνωθεί οι κοινωνικές υπηρεσίες, στραγγαλίζεται η τοπική αυτοδιοίκηση. Οι πολίτες στην επαρχία αλλά και στην πόλη δεν θα μπορούν να εξυπηρετούνται. Αυτά τα καταστήματα εξυπηρετούν κυρίως ευάλωτους συμπολίτες μας – ηλικιωμένους ή ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα εξυπηρέτησης με άλλους τρόπους», τόνισε.

Ο δήμαρχος έκανε λόγο για ένα διαρκές φαινόμενο υποβάθμισης των κοινωνικών υπηρεσιών και κάλεσε την κυβέρνηση να σταματήσει τις πολιτικές που «αποδυναμώνουν τις τοπικές κοινωνίες».

«Δεν θα δεχτούμε να κλείσει το Ταχυδρομείο στις Συκιές»

Από την πλευρά του, ο Ντίνος Παντελίδης, εκπρόσωπος της παράταξης «Η Πόλη Αλλιώς», κατηγόρησε την κυβέρνηση για «συστηματική υπονόμευση των κοινωνικών αγαθών».

«Η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη για όλα τα κοινωνικά αγαθά. Υποχρηματοδοτεί τους δήμους, η ακρίβεια είναι ανυπολόγιστη και τώρα επιχειρεί να κλείσει τα ΕΛΤΑ. Δεν θα δεχτούμε σε καμία περίπτωση να κλείσει το Ταχυδρομείο στις Συκιές. Θα αγωνιστούμε για τους πολίτες και τους εργαζόμενους. Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί», δήλωσε.

«Ξεδιάντροπες δικαιολογίες της κυβέρνησης»

Ο Αλέξανδρος Γουσόπουλος από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» χαρακτήρισε την απόφαση για λουκέτο στα ταχυδρομεία «ξεδιάντροπη» και «προσχηματική».

«Καταδικάζουμε την απόφαση για το λουκέτο των ΕΛΤΑ. Μιλάμε για ξεδιάντροπες δικαιολογίες και προφάσεις της κυβέρνησης. Όταν οι υπηρεσίες υπολογίζονται με βάση τους αριθμούς και όχι τις ανάγκες των πολιτών, οδηγούμαστε σε τέτοιες αποφάσεις. Είμαστε εδώ με όσους εναντιώνονται σε αυτή την πολιτική», ανέφερε.

Αντιδράσεις από τους πολίτες

Οι κάτοικοι των Συκεών εξέφρασαν αγανάκτηση και απογοήτευση, τονίζοντας ότι το κλείσιμο του καταστήματος θα δυσχεράνει την καθημερινότητά τους, ειδικά για τους ηλικιωμένους.

Μια πολίτης σημείωσε: «Συνταξιούχος που εκπροσωπώ σήμερα δεν μπορεί να πάρει τη σύνταξή της. Πρέπει να πηγαίνει πλέον στη Νεάπολη. Μας στεναχώρησε πολύ αυτή η εξέλιξη, ειδικά αφού έγινε την Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης και χωρίς καμία ενημέρωση. Θα αγωνιστούμε και δεν θα το επιτρέψουμε».

Αντίστοιχα, ένας ηλικιωμένος συνταξιούχος πρόσθεσε: «Μια σειρά συνταξιούχοι παίρνουν τη σύνταξή τους από εδώ. Τώρα θα πρέπει να κατεβαίνουμε στο κέντρο, στη Βασιλέως Ηρακλείου. Είναι δύσκολο για όσους έχουν προβλήματα υγείας. Οι Συκιές είναι μεγάλη συνοικία και το κατάστημα αυτό εξυπηρετεί όλο τον κόσμο. Έχουν ξεπουλήσει τα πάντα, ήρθε η σειρά και των ΕΛΤΑ. Η κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα».