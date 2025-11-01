Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία ψαράδων στη Νέα Μηχανιώνα για τα θαλάσσια πάρκα – “Ο κλάδος μας οδηγείται σε στραγγαλισμό”

Διαμαρτυρία των αλιέων στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, με αφορμή την εξαγγελία της κυβέρνησης για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων.

Οι ψαράδες πραγματοποίησαν προειδοποιητική στάση εργασίας, εκφράζοντας την αγωνία τους για το μέλλον του επαγγέλματός τους και τον φόβο ότι οι νέες πολιτικές θα οδηγήσουν σε περαιτέρω συρρίκνωση του κλάδου.

Κώστας Νταουτζής: «Δεν είμαστε αντίθετοι στα πάρκα, αλλά θέλουμε εξορθολογισμό στην αλιεία»

Ο πρόεδρος των Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας, Κώστας Νταουτζής, εξήγησε ότι η κινητοποίηση έχει προειδοποιητικό χαρακτήρα, στέλνοντας μήνυμα προς την κυβέρνηση.

Όπως δήλωσε:

«Η στάση εργασίας είναι προειδοποιητική προς την κυβέρνηση που εξήγγειλε τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων. Δεν είμαστε αντίθετοι με τα πάρκα. Το πρόβλημά μας είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ο εξορθολογισμός με τις ανεμότρατες και γενικά με την αλιεία».

Ο κ. Νταουτζής τόνισε ότι οι αλιείς έχουν ήδη καταθέσει ρεαλιστική πρόταση προς το υπουργείο Περιβάλλοντος:

«Αντιπροτείναμε σε συνάντηση με τον υπουργό Περιβάλλοντος, κ. Παπασταύρου, να δοθεί πεντάμηνη απαγόρευση στα θαλάσσια πάρκα και τους υπόλοιπους επτά μήνες να εργαστούμε. Από τις 15 Σεπτεμβρίου και μετά δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση».

Μιχαήλ Τσουρούς: «Οι πολιτικές που εφαρμόζονται στραγγαλίζουν τον πρωτογενή τομέα»

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος του Συνεταιρισμού Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας, Μιχαήλ Τσουρούς, επεσήμανε ότι τα προβλήματα των αλιέων συνδέονται με τα ευρύτερα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας:

«Συμμετέχουμε στη διαμαρτυρία που ξεκίνησε με πρωτοβουλία των συναδέλφων από τον Πειραιά. Τα προβλήματα είναι κοινά για όλους — αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς. Δυστυχώς οι πολιτικές που πάνε να εφαρμοστούν θα οδηγήσουν στον στραγγαλισμό του κλάδου, με επιπτώσεις όχι μόνο οικονομικές αλλά και εθνικές».

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι η μείωση της αλιευτικής δραστηριότητας θα έχει σοβαρές συνέπειες στην επισιτιστική ασφάλεια και στις τιμές των αλιευμάτων, ενώ μπορεί να προκαλέσει και υποχώρηση από θαλάσσιες περιοχές ιστορικής σημασίας για τη χώρα.

«Δεν θα διασφαλιστεί η επισιτιστική ασφάλεια του κόσμου και θα δημιουργηθούν πληθωριστικές πιέσεις στις τιμές των αλιευμάτων, ενώ θα υποχωρήσουμε από περιοχές ιστορικών κυριαρχικών μας δικαιωμάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι αλιείς της Νέας Μηχανιώνας ζητούν άμεσο διάλογο με την κυβέρνηση και τη διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού πλαισίου λειτουργίας των θαλάσσιων πάρκων, που θα προστατεύει το περιβάλλον χωρίς να εξοντώνει τους επαγγελματίες της θάλασσας.