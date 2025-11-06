Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία νοσοκομειακών γιατρών έξω από το ΥΜΑΘ

Διαμαρτυρία πραγματοποιούν αυτή την ώρα νοσοκομειακοί ιατροί έξω από το υφυπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης), στη Θεσσαλονίκη.

Οι διαδηλωτές ζητούν, μεταξύ άλλων, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μονιμοποίηση των συμβασιούχων, αυξήσεις μισθών και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού.

Η διαμαρτυρία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 48ωρης πανελλαδικής απεργίας των νοσοκομειακών γιατρών.

Δείτε τη δήλωση του προέδρου της Ένωσης Nοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, Χρηστος Καραχρήστος: