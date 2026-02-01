MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Ξηλώθηκε ολόκληρη σκεπή της “Αλυσίδας” – Παρέσυρε κολώνα, χωρίς ρεύμα νοικοκυριά – Βίντεο και φωτο

THESTIVAL TEAM

Πτώσεις δέντρων και αντικειμένων εξαιτίας της επέλασης της κακοκαιρίας σημειώθηκαν σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

Μάλιστα, στην περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στη Χαριλάου, οι ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν ολόκληρη την σκεπή του παλιού συγκροτήματος «Αλυσίδα».

Στην οδό Δανιόλου, επικράτησε αναστάτωση με τη σκεπή να «προσγειώνεται» ακριβώς στον απέναντι οικόπεδο, χωρίς ευτυχώς να σημειωθούν τραυματισμοί. Μάλιστα, κατά την πτώση της, παρέσυρε και κατέστρεψε μία κολώνα της ΔΕΗ, που βρισκόταν στο σημείο, με αποτέλεσμα αυτή την ώρα να έχουν μείνει χωρίς ρεύμα πολλά νοικοκυριά στην περιοχή.

Η οδός Δανιόλου στο συγκεκριμένο σημείο παραμένει κλειστή, ενώ αναμένονται συνεργεία προκειμένου να επιληφθούν της κατάστασης.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

Δείτε φωτογραφίες από: Facebook/Τόλης Παππάς

Διακοπή ρεύματος Θεσσαλονίκη Χαριλάου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

