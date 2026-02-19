Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός άντρας που καταπλακώθηκε από τρακτέρ
Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας έπειτα από εκτροπή τρακτέρ σε περιοχή του Δήμου Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη.
Πιο συγκεκριμένα, στις 8 το πρωί ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική για εκτροπή και ανατροπή τρακτέρ στο ύψος του Ευαγγελισμού στο δήμο Βόλβης.
Ο 60χρονος οδηγός του τρακτέρ εγκλωβίστηκε κάτω από το όχημα. Απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον άνδρα από το όχημα.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται.
