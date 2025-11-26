Θεσσαλονίκη: Χαμός για ένα δωρεάν μπέργκερ σε νέο κατάστημα που άνοιξε στην Τούμπα – Δείτε φωτο και βίντεο

Με ιδιαίτερη ανταπόκριση από το κοινό άνοιξε σήμερα τις πόρτες του το νέο μπεργκεράδικο Jokerman στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη, προσφέροντας δωρεάν burgers σε όλους για δύο ώρες, από τις 18:00 έως τις 20:00, στο πλαίσιο των εγκαινίων του.

Από νωρίς το απόγευμα, περισσότεροι από 200 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κατάστημα επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη, σχηματίζοντας μια μεγάλη ουρά που εκτεινόταν κατά μήκος του δρόμου.

Μικροί και μεγάλοι περίμεναν με ανυπομονησία να δοκιμάσουν το νέο burger που προσφέρει το κατάστημα, το οποίο έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον των κατοίκων της γειτονιάς.

Η προσφορά συνεχίζεται μέχρι τις 20:00, ενώ η ουρά παραμένει σταθερά μεγάλη, με τον κόσμο να κάνει υπομονή για το δωρεάν γεύμα της ημέρας.