Θεσσαλονίκη: Αυξημένη η κίνηση στο Καπάνι – Ελάχιστοι αγοράζουν αρνί ή κατσίκι – Δείτε βίντεο

Αυξημένη είναι σήμερα η κίνηση στην αγορά του Καπανίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πολλοί επέλεξαν τη σημερινή μέρα να ψωνίσουν για το γιορτινό τραπέζι του Πάσχα ή να κάνουν τα ψώνια της τελευταίας στιγμής.

Οι περισσότεροι είθισται να επιλέγουν αρνί ή κατσίκι για το γιορτινό τραπέζι του Πάσχα. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει φέτος όμως, αφού η ευλογιά των αιγοπροβάτων και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχουν εκτοξεύσει τις τιμές στα αμνοερίφια.

Στο Καπάνι, οι περισσότεροι καταναλωτές καταφεύγουν σε άλλες επιλογές, όπως το χοιρινό η κοτόπουλο. Ελάχιστοι είναι εκείνοι που αγοράζουν ποσότητες αρνιού ή κατσικιού, ενώ ακόμα λιγότεροι είναι όσοι αγοράζουν ολόκληρο αμνοερίφιο.

Το Καπάνι θα είναι ανοιχτό και αύριο από τις 06:30 το πρωί.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Ολυμπιακοί Αγώνες-Λος Άντζελες 2028: Ξεκίνησαν παγκοσμίως οι πωλήσεις εισιτηρίων

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Στον “αέρα” οι ειρηνευτικές συνομιλίες στο Πακιστάν – Αβέβαιη η συμμετοχή του Ιράν λόγω των βομβαρδισμών στον Λίβανο

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Στην Αράχωβα με τη Ρία Ελληνίδου και τον γιο του, Πάρη – Δείτε φωτογραφίες

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 20 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κατεδαφίστηκε το παλιό σχολείο στη Δελφών – Δείτε φωτογραφίες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θήβα: Σπαθιά και μαχαίρια βρέθηκαν κρυμμένα σε κατάστημα ψιλικών – Συνελήφθη ο υπάλληλος

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή