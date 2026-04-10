Θεσσαλονίκη: Αυξημένη η κίνηση στο Καπάνι – Ελάχιστοι αγοράζουν αρνί ή κατσίκι – Δείτε βίντεο
THESTIVAL TEAM
Αυξημένη είναι σήμερα η κίνηση στην αγορά του Καπανίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πολλοί επέλεξαν τη σημερινή μέρα να ψωνίσουν για το γιορτινό τραπέζι του Πάσχα ή να κάνουν τα ψώνια της τελευταίας στιγμής.
Οι περισσότεροι είθισται να επιλέγουν αρνί ή κατσίκι για το γιορτινό τραπέζι του Πάσχα. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει φέτος όμως, αφού η ευλογιά των αιγοπροβάτων και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχουν εκτοξεύσει τις τιμές στα αμνοερίφια.
Στο Καπάνι, οι περισσότεροι καταναλωτές καταφεύγουν σε άλλες επιλογές, όπως το χοιρινό η κοτόπουλο. Ελάχιστοι είναι εκείνοι που αγοράζουν ποσότητες αρνιού ή κατσικιού, ενώ ακόμα λιγότεροι είναι όσοι αγοράζουν ολόκληρο αμνοερίφιο.
Το Καπάνι θα είναι ανοιχτό και αύριο από τις 06:30 το πρωί.
- Η Ιβάνκα Τραμπ ξέσπασε σε κλάματα μιλώντας για την μητέρα της – Όσα είπε για την απόπειρα δολοφονίας Τραμπ
- Πέτρος Γαϊτάνος για “κρίση αξιών”: Οι νεότερες γενιές παραδίδονται στην αρνητική πλευρά της ανθρώπινης φύσης
- Θεσσαλονίκη: Αυξημένη η κίνηση στο Καπάνι – Ελάχιστοι αγοράζουν αρνί ή κατσίκι – Δείτε βίντεο