Θεσσαλονίκη: Αυξημένη η κίνηση στην αγορά λόγω για την Black Friday – Δείτε βίντεο

Black Friday σήμερα και τα καταστήματα υποδέχονται τους καταναλωτές με δελεαστικές προσφορές. Οι εκτπώσεις έχουν ξεκινήσει ήδη από τις προηγούμενες μέρες και κορυφώνονται σήμερα, ενώ ήδη από νωρίς η κίνηση στην αγορά, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, είναι ιδιαίτερη αυξημένη.

Πολλοί καταναωλτές αψήφισαν τον καιρό και βγήκαν από νωρίς στο κυνήγι των προσφορών, προκειμένου να αγοράσουν τα προϊόντα που επιθυμούν να κάνουν τις αγορές τους σε πιο συμφέρουσες τιμές. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν ανοίξει από τις 9 το πρωί και περιμένουν τους καταναλωτές, ενώ η κίνηση στην αγορά αναμένεται να αυξηθεί τις απογευματινές ώρες, εφόσον βέβαια το επιτρέψουν και οι καιρικές συνθήκες.

Οι εκπτώσεις στα ήδη ρουχισμού αγγίζουν ακόμη και το 50% ενώ σε γενναίες εκτπώσεις προχωρούν και καταστήματα που δραστηριοπούνται σε άλλα είδη.

Για ακόμα μια χρονιά, οι μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων προσελκύουν το μεγαλύτερο μέρος του αγοραστικού κοινού, ενώ τα καταστήματα με ηλεκτρονικά είδη έχουν την τιμητική τους.