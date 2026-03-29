Θεσσαλονίκη: Ασυνείδητος οδηγός κινούνταν ανάποδα στη Βασιλέως Γεωργίου – Δείτε βίντεο
THESTIVAL TEAM
Ένα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (28/3) στη Θεσσαλονίκη, όταν οδηγός Ι.Χ. κινούνταν ανάποδα στην Λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου.
Οδηγός μηχανής κατέγραψε με κάμερα στο κράνος του το περιστατικό που σημειώθηκε περίπου στις 11:10 το βράδυ.
Μάλιστα, ο οδηγός της μηχανής κόρναρε τον οδηγό του οχήματος για να τον ειδοποιήσει ότι έχει μπει και κινείται ανάποδα στον δρόμο.
