Θεσσαλονίκη: Ασυνείδητος οδηγός κινούνταν ανάποδα στη Βασιλέως Γεωργίου – Δείτε βίντεο

Ένα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (28/3) στη Θεσσαλονίκη, όταν οδηγός Ι.Χ. κινούνταν ανάποδα στην Λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου.

Οδηγός μηχανής κατέγραψε με κάμερα στο κράνος του το περιστατικό που σημειώθηκε περίπου στις 11:10 το βράδυ.

Μάλιστα, ο οδηγός της μηχανής κόρναρε τον οδηγό του οχήματος για να τον ειδοποιήσει ότι έχει μπει και κινείται ανάποδα στον δρόμο.

Δείτε το βίντεο: