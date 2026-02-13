Θεσσαλονίκη: Απολύθηκε ο οδηγός των ΚΤΕΛ που έπαιζε με το κινητό του την ώρα που οδηγούσε – Δείτε βίντεο

Απολύθηκε ο οδηγός, που πιάστηκε πριν από λίγες μέρες να παίζει με το κινητό του την ώρα που οδηγούσε, όπως αποκάλυψε ο Πρόεδρος των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, Στέφανος Τσόλης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107,7.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οδηγός, που εκτελούσε το δρομολόγιο από Κουφάλια για τον τερματικό σταθμό ΚΤΕΛ Μακεδονία, το απόγευμα της 4ης Φεβρουαρίου, ήταν “κολλημένος” στο κινητό του και φέρεται να οδηγούσε επικίνδυνα.

Επιβάτης κατέγραψε μάλιστα εκείνη την ώρα τον οδηγό στο video, που μπορείτε να δείτε: