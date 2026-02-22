MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Αποκριάτικο ξεφάντωμα σήμερα για μικρούς και μεγάλους στο Κορδελιό

|
THESTIVAL TEAM

Με μουσική, χορό και ατελείωτο παιχνίδι θα γεμίσει η Πλατεία Ελευθερίας στο Κορδελιό την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, στις 11:00 το πρωί, στο πλαίσιο ενός μεγάλου μουσικού παιδικού αποκριάτικου πάρτι.

Η εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στην καρδιά του Κορδελιού υπόσχεται να χαρίσει στιγμές χαράς και διασκέδασης σε μικρούς και μεγάλους, με πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων.

Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μουσικοκινητικά παιχνίδια, ρυθμικές και θεατρικές δράσεις, καθώς και σε δημιουργικές μεταμορφώσεις, μπαίνοντας για τα καλά στο πνεύμα των Αποκριών. Παράλληλα, θα στηθεί πίστα SURVIVOR για τους πιο τολμηρούς, ενώ κλόουν, ανιματέρ και ξυλοπόδαροι θα δώσουν ξεχωριστό χρώμα στη γιορτή, ξεσηκώνοντας το κοινό.

Οι διοργανωτές καλούν τις οικογένειες να φορέσουν τις αποκριάτικες στολές τους και να δώσουν το «παρών» σε μια γιορτή γεμάτη κέφι, φαντασία και παιδικά χαμόγελα.

Θεσσαλονίκη Κορδελιό

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Χαλκιδική: Χειροπέδες σε δύο νεαρούς που είχαν στην κατοχή τους συσκευασίες με κάνναβη

ΥΓΕΙΑ 7 ώρες πριν

Ποια είναι η καλύτερη ώρα μέσα στη μέρα για να φας πρωτεΐνη;

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Ρία Ελληνίδου – Δημήτρης Αλεξάνδρου: Οι “καλημέρες” από την Ταϊλάνδη και οι “κοινές” αναρτήσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Νέα Αριστερά: Να σταματήσει η κυβέρνηση να προβάλλει τα ναυάγια ως “τυχαίες” τραγωδίες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Εξιχνιάστηκαν κλοπές σε δύο οικίες στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας – Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Χανιά: Υπό έλεγχο η φωτιά σε τυπογραφείο – Μεγάλη κινητοποίηση λόγω τόνων χαρτιού δίπλα σε κατοικία