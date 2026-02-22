Θεσσαλονίκη: Αποκριάτικο ξεφάντωμα σήμερα για μικρούς και μεγάλους στο Κορδελιό

Με μουσική, χορό και ατελείωτο παιχνίδι θα γεμίσει η Πλατεία Ελευθερίας στο Κορδελιό την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, στις 11:00 το πρωί, στο πλαίσιο ενός μεγάλου μουσικού παιδικού αποκριάτικου πάρτι.

Η εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στην καρδιά του Κορδελιού υπόσχεται να χαρίσει στιγμές χαράς και διασκέδασης σε μικρούς και μεγάλους, με πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων.

Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μουσικοκινητικά παιχνίδια, ρυθμικές και θεατρικές δράσεις, καθώς και σε δημιουργικές μεταμορφώσεις, μπαίνοντας για τα καλά στο πνεύμα των Αποκριών. Παράλληλα, θα στηθεί πίστα SURVIVOR για τους πιο τολμηρούς, ενώ κλόουν, ανιματέρ και ξυλοπόδαροι θα δώσουν ξεχωριστό χρώμα στη γιορτή, ξεσηκώνοντας το κοινό.

Οι διοργανωτές καλούν τις οικογένειες να φορέσουν τις αποκριάτικες στολές τους και να δώσουν το «παρών» σε μια γιορτή γεμάτη κέφι, φαντασία και παιδικά χαμόγελα.