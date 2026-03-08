Θεσσαλονίκη: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Περιφερειακή Οδό μετά τον 48ωρο αποκλεισμό

Σε κυκλοφορία δόθηκε στο ύψος του Κόμβου της Πυλαίας η Περιφερειακή Οδός μετά τον διήμερο αποκλεισμό της για την τέλεση εργασιών στο πλαίσιο κατασκευής του Fly over.

Από την Παρασκευή 06/03/2026 και ώρα 23:00 είχε εφαρμοστεί 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, στην περιοχή του Ανισόπεδου Κόμβου Κ11 (Πυλαίας).