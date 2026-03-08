MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Περιφερειακή Οδό μετά τον 48ωρο αποκλεισμό

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε κυκλοφορία δόθηκε στο ύψος του Κόμβου της Πυλαίας η Περιφερειακή Οδός μετά τον διήμερο αποκλεισμό της για την τέλεση εργασιών στο πλαίσιο κατασκευής του Fly over.

Από την Παρασκευή 06/03/2026 και ώρα 23:00 είχε εφαρμοστεί 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, στην περιοχή του Ανισόπεδου Κόμβου Κ11 (Πυλαίας).

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Θοδωρής Φέρρης: Η συγκινητική στιγμή που τραγουδάει μαζί με τη μητέρα του στο πλατό του J2US

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση στην Καλαμαριά για την πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Το Ιράν υπόσχεται να συνεχίσει “εντατικά” τα πλήγματα, εκρήξεις σε χώρες του Κόλπου

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Μαρία Μπεκατώρου: Βιοπορίζομαι από την τηλεόραση, δεν μπορώ να λέω ότι δεν θα ξανακάνω συγκεκριμένα είδη εκπομπών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Βίντεο από την στιγμή που χτυπά ο σεισμός 5,3 Ρίχτερ τα Ιωάννινα

ΧΑΛΑΡΑ 14 ώρες πριν

Μπορούν τα όνειρα να λύσουν τα προβλήματά μας; Η επιστήμη λέει “ναι”