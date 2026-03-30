Θεσσαλονίκη: Από την πόλη στο χωριό – Δύο ζευγάρια έκαναν μια νέα αρχή στα Πετροκέρασα

Στην εποχή της αστικής κόπωσης και της αναζήτησης για μια πιο ήρεμη καθημερινότητα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται στην περιφέρεια, αφήνοντας πίσω τους τον έντονο ρυθμό της πόλης.

Δύο νεαρά ζευγάρια πήραν τη μεγάλη απόφαση να εγκαταλείψουν τη ζωή στον αστικό ιστό και να ξεκινήσουν από την αρχή σε ένα χωριό κοντά στη Θεσσαλονίκη, στα Πετροκέρασα. Με οδηγό την ανάγκη για ποιότητα ζωής, επαφή με τη φύση και πιο ανθρώπινους ρυθμούς, η επιλογή τους αντικατοπτρίζει μια τάση που κερδίζει συνεχώς έδαφος στην Ελλάδα των τελευταίων χρόνων.

Η Βίκυ Αγγελίδου, ο Τάσος Γκανούλης και η σύζυγός του, Lidia Arranz Herrera μίλησαν στην εκπομπή «Περίμετρος» της ΕΡΤ3 για αυτή τους την επιλογή, ενώ έχουν δημιουργήσει και τη σελίδα στο facebook «Ζωή στα Πετροκέρασα», όπου καλούν και άλλο κόσμο να επιλέξει τη ζωή στο χωριό.



«Η πρόθεσή μας κατ’ αρχάς ήταν να φύγουμε από την πόλη και να ζήσουμε με έναν διαφορετικό τρόπο. Δεν μπορούσαμε άλλο, δεν αντέχαμε άλλο τις συνθήκες μιας πόλης. Οπότε ψάχνοντας πού θα τοποθετηθούμε, κάναμε μια βόλτα στα χωριά της περιοχής και τα Πετροκέρασα είναι ένα πραγματικά ένα πολύ όμορφο χωριό σε μια πολύ μικρή απόσταση από τη Θεσσαλονίκη, μιας ώρας, οπότε και ήρθαμε και εγκατασταθήκαμε εδώ πριν από δύο χρόνια. Όλα βρήκαν το δρόμο τους καθώς προχωρούσαμε και ερχόμασταν εδώ», ανέφερε η Βίκυ Αγγελίδου.

«Η διαφορά είναι πολύ μεγαλύτερη ηρεμία, χαμηλότερο κόστος, έχουμε φίλους. Είχαμε κάποιες φοβίες ότι θα ήμαστε ακόμα απομακρυσμένοι ή θα χάσουμε αυτό που είχαμε πριν ήταν. Δεν έγινε καθόλου αυτό.

Μάλιστα γνωρίσαμε πολλούς ανθρώπους εδώ πέρα, επειδή όταν είστε λιγότεροι άνθρωποι, όλοι γνωρίζεστε κι αρχίζεις να συναναστρέφεσαι και να κάνεις παρέα με πολλούς ανθρώπους. Υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία ειδικά και για τα παιδιά που μπορούν να είναι έξω στους κήπους, μπορούν με τα ποδήλατα πηγαίνουν στο χωριό. Οι άνθρωποι γνωρίζονται πολύ πιο εύκολα», ανέφερε ο Τάσος Γκανούλης, ενώ και η σύζυγός του εξέφρασε την ικανοποίηση της, γι’ αυτό τον τρόπο ζωής που έχει πολλά πλεονεκτήματα.