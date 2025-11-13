Θεσσαλονίκη: Απεργία πείνας κάνουν Κύπριοι φοιτητές για την 42η επέτειο από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους – Εικόνες και βίντεο

Με αντίσκηνα, πανό και σαφές μήνυμα πως η μόνη λύση στο Κυπριακό είναι η απελευθέρωση του ψευδοκράτους, διαμαρτύρονται Κύπριοι φοιτητές, έξω από το τουρκικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη.

Οι διαμαρτυρόμενοι θα παραμείνουν στο σημείο επί της Αγίου Δημητρίου κάνοντας απεργία πείνας μέχρι και το Σάββατο όπου θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις για την 42η επέτειο από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους, με πορεία διαμαρτυρίας στο κέντρο της πόλης με κατάληξη στο τούρκικο προξενείο για την κατάθεση ψηφίσματος.

“Βρισκόμαστε από σήμερα και για τις επόμενες δύο ημέρες για να καταδικάσουμε την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους η οποία το Σάββατο κλείνει 42 χρόνια. Επίσης καταδικάζουμε και τη λύση της διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας” ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΠΕΟΦ, Παύλος Παπαδόπουλος μιλώντας στο thestival.gr.

Δείτε εικόνες: