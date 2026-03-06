Θεσσαλονίκη: Αντιπολεμική συγκέντρωση σήμερα για τους “εξεγερμένους του Ιράν”
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένη για σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
Ειδικότερα, συλλογικότητες θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση σήμερα στις 18:30 στην Καμάρα για να εκφράσουν την αλληλεγγύη στους «εξεγερμένους του Ιράν».
