ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Αντιπολεμική συγκέντρωση σήμερα για τους “εξεγερμένους του Ιράν”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένη για σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, συλλογικότητες θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση σήμερα στις 18:30 στην Καμάρα για να εκφράσουν την αλληλεγγύη στους «εξεγερμένους του Ιράν».

Θεσσαλονίκη

