MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Άνοιξαν οι έξι σταθμοί του μετρό που είχαν κλείσει για τη συγκέντρωση στα Τέμπη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Άνοιξαν οι έξι σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης οι οποίοι είχαν μείνει κλειστοί κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, λόγω της συγκέντρωσης για τα Τέμπη.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της εταιρείας, οι σταθμοί «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο» επαναλειτουργούν και τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά σε όλη τη Γραμμή.

Μετρό Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Αθανασία Τσουμελέκα για τη στροφή από τον πρωταθλητισμό στην υποκριτική: Είχα ξεχάσει να μιλάω

MEDIA NEWS 8 ώρες πριν

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Γι’ αυτό είπα όχι στο Survivor

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Ευσταθία Τσαπαρέλη: Στη γέννηση του γιου μου δεν έκανα ούτε επισκληρίδιο και ήταν σοκαριστικό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Μοσχάτο: Συνελήφθη 33χρονος με πιστόλι και χειροβομβίδα-ρέπλικα

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Λέρος: Δίωξη για ανθρωποκτονία σε βάρος του 17χρονου που σκότωσε τον πατέρα του

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 9 ώρες πριν

ΕΝΦΙΑ 2026: Έρχονται τα εκκαθαριστικά – Τι να προσέξετε και οι διορθώσεις