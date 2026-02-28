Θεσσαλονίκη: Άνοιξαν οι έξι σταθμοί του μετρό που είχαν κλείσει για τη συγκέντρωση στα Τέμπη
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Άνοιξαν οι έξι σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης οι οποίοι είχαν μείνει κλειστοί κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, λόγω της συγκέντρωσης για τα Τέμπη.
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της εταιρείας, οι σταθμοί «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο» επαναλειτουργούν και τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά σε όλη τη Γραμμή.