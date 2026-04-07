Θεσσαλονίκη: Αναβαθμίζεται ο φωτισμός στη Νέα Παραλία με νέους φωτισμούς LED

Σε σημαντικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση του δημόσιου φωτισμού προχώρησε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας την ασφάλεια και την αισθητική της Νέας Παραλίας.

Συγκεκριμένα, μέσα από τα έργα «Συντήρησης Υποδομών Ηλεκτροφωτισμού» και «Συντήρησης της Ν. Παραλίας», που υλοποιούνται από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου, τοποθετήθηκαν το τελευταίο διάστημα 10 νέοι ιστοί φωτισμού τεχνολογίας LED στον Κήπος των Γλυπτών.

Παράλληλα, στον Κήπος της Μεσογείου πραγματοποιήθηκε πλήρης αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών με νέα, σύγχρονης τεχνολογίας LED και ενισχυμένης απόδοσης.

Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν ως βασικό στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών, την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας κατά τις βραδινές ώρες, καθώς και τον σταδιακό εκσυγχρονισμό της νυχτερινής εικόνας των Κήπων στη Νέα Παραλία.

Όπως επισημαίνεται, οι συντονισμένες ενέργειες του Δήμου για μια πιο φωτεινή και ασφαλή πόλη συνεχίζονται με σταθερό ρυθμό.