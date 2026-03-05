MENOY

Θεσσαλονίκη: Αναβάλλεται εκδήλωση λόγω… πολέμου – Θα έδινε το “παρών” ο Χριστοδουλίδης

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Αναβάλλεται η εκδήλωση-συναυλία με τίτλο, ΄”Στα βήματα των Ηρώων: Ευαγόρας Παλληκαρίδης – Νίκος Καπετανίδης από την Τραπεζούντα στην Πάφο και στη Θεσσαλονίκη”, η οποία ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026 στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ και ώρα 19:00.

Όπως αναφέρει το κυπριακό προξενείο στη Θεσσαλονίκη οι έκτακτες συνθήκες που έχουν προκληθεί λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, επιβάλλουν την αναβολή της προγραμματιζόμενης επίσκεψης του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κου Νίκου Χριστοδουλίδη, συμπεριλαμβανομένης και της παρουσίας του στην εκδήλωση τιμής, «Στα βήματα των Ηρώων: Ευαγόρας Παλληκαρίδης – Νίκος Καπετανίδης από την Τραπεζούντα στην Πάφο και στη Θεσσαλονίκη», η οποία θα τελείτο στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης στις 7 Μαρτίου 2026 και ώρα 19:00.

Θεσσαλονίκη

