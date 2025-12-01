Θεσσαλονίκη: “Αν δεν κρυβόμουν, θα σκότωνε και εμένα” – Τι λέει ο γιός της 60χρονης που δολοφονήθηκε άγρια από τον σύζυγό της

Ήταν 1η Δεκεμβρίου του 2024, όταν η 60χρονη Δέσποινα, μητέρα 7 παιδιών, βρέθηκε κατακρεουργημένη στο σπίτι της στο Αγγελοχώρι Θεσσαλονίκης. Δράστης ο 48χρονος εν διαστάσει σύζυγός της που τη δολοφόνησε με δύο διαφορετικά μαχαίρια και στη συνέχεια έστρεψε το μένος του πάνω στον γιο της, τραυματίζοντάς τον βαριά.

«Ήμουν εκεί»

«Ήμουν εκεί, ήμουν παρών. Τα είδα όλα».

Για πρώτη φορά, μιλάει αποκλειστικά στο Live News ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας και θύμα, που επέζησε από την στυγερή γυναικοκτονία, ο γιος της άτυχης Δέσποινας.

«Αρρωστημένη ζήλια. Κοιτούσε άμα μιλάει μαζί μου, με ποιον μιλάει, τι γράφει. Ήθελε απλά να ελέγχει τα πάντα. Ξεσπούσε με φωνές στη μητέρα μου και ως συνήθως έσπαγε πράγματα. Όπως και την προηγούμενη μέρα είχε σπάσει τις κάμερες. Το είχε προμελετήσει, το είχε σχεδιασμένο, μέρες πριν και ήξερε και ποια μέρα θα έρθει».

Εκείνες τις ημέρες είχε γίνει ένας ακόμη άγριος καβγάς στο σπίτι. Ο 48χρονος είχε φύγει από το σπίτι για τουλάχιστον 4 μέρες. Όταν ξαναγύρισε, όπως όλα δείχνουν, ήταν έτοιμος για μια ακόμη σύγκρουση.

«Ήταν η μητέρα μου στον υπολογιστή που συνήθως καθόταν. Την απείλησε με το μαχαίρι να πάει στο αυτοκίνητο, κάπου αλλού για να της αφαιρέσει τη ζωή και να μην το μάθει και κανένας μας. Από την τραπεζαρία βρέθηκαν στην κουζίνα. Η πρώτη μαχαιριά ήταν στην κοιλιακή χώρα».

Η άτυχη γυναίκα κατακρεουργήθηκε με πολλαπλές μαχαιριές και ξεψύχησε πριν προλάβει να φτάσει βοήθεια.

«Μετά στην ουσία, του επιτέθηκα εγώ».

Το αιματοκύλισμα συνεχίστηκε. Η μανία του 48χρονου στράφηκε στον γιο της γυναίκας. Τα τραύματα από τις μαχαιριές που δέχτηκε ο Νίκος από τον πατριό του, λίγα εκατοστά παρακάτω από την κεντρική αρτηρία, είναι ακόμη ορατά. Τραυματισμένος και με μεγάλη αιμορραγία, ο 30χρονος περιγράφει την σκηνή. Η μητέρα του ήταν ήδη νεκρή κι ο ίδιος τρέχει να σώσει τη ζωή του.

«Άμα έμενα εκεί, σίγουρα θα με είχε σκοτώσει. Κατά τη διάρκεια που έτρεχα, με κυνηγούσε».

Έναν χρόνο πριν, τα παιδιά της 60χρονης, ο Τάσος και ο Μιχάλης, που παραλίγο να χάσουν και τον αδελφό τους, είχαν μιλήσει στην εκπομπή, ζητώντας την παραδειγματική καταδίκη του πατριού τους.

Η απόφαση του δικαστηρίου πριν από λίγες μέρες, ελαφρύνει έστω και στο ελάχιστο το μαρτύριο που περνάει η οικογένειά τους. Ισόβια χωρίς ελαφρυντικά κι επιπλέον 12 χρόνια κάθειρξης.

Ο 48χρονος μετά την καταδίκη, επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού.