Θεσσαλονίκη: Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση της 76χρονης από το Ωραιόκαστρο

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια της εξαφάνισης μιας 76χρονης από την περιοχή του Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την εθελοντική ομάδα της ΟΦΚΑΘ που συμμετείχε στις έρευνες για τον εντοπισμό της, η 76χρονη εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία της, αν και είναι ταλαιπωρημένη.

Η ηλικιωμένη μεταφέρεται στο εφημερεύον νοσοκομείο για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις.