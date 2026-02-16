Θεσσαλονίκη: Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση της 76χρονης από το Ωραιόκαστρο
Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια της εξαφάνισης μιας 76χρονης από την περιοχή του Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με ενημέρωση από την εθελοντική ομάδα της ΟΦΚΑΘ που συμμετείχε στις έρευνες για τον εντοπισμό της, η 76χρονη εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία της, αν και είναι ταλαιπωρημένη.
Η ηλικιωμένη μεταφέρεται στο εφημερεύον νοσοκομείο για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις.
