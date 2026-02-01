MENOY

Θεσσαλονίκη: Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση 24χρονου από τις Συκιές – Τον βρήκαν φίλοι του στο κέντρο

Φωτογραφία: Intime
Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια της εξαφάνισης ενός 24χρονου στη Θεσσαλονίκη. Τα ίχνη του νεαρού είχαν χαθεί από τις Συκιές το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης,

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο το Χαμόγελο του Παιδιού, ο 24χρονος εντοπίστηκε σώος σήμερα δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων.

Συγκεκριμένα, όπως γνωστοποιεί ο οργανισμός, τον εντόπισαν φιλικά του πρόσωπα στην περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκη και λαμβάνει πλέον την φροντίδα που χρειάζεται.

