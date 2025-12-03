Θεσσαλονίκη: Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση του 52χρονου από τη Νεοχωρούδα

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια της εξαφάνισης του 52χρονου άνδρα, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν χθες από την περιοχή της Νεοχωρούδας, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του το Χαμόγελο του Παιδιού, η περιπέτεια του 52χρονου “έληξε σήμερα 3/12/2025 δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν. Ο Λεωνίδας Παπαδόπουλος επέστρεψε στην οικογένεια του και είναι καλά στην υγεία του”.

Τα ίχνη του άνδρα χάθηκαν χθες ενώ το Χαμόγελο του Παιδιού εξέδωσε Missing Alert “κατόπιν αιτήματος των οικείων του, καθώς ενδεχομένως συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο”.