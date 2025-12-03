MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση του 52χρονου από τη Νεοχωρούδα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια της εξαφάνισης του 52χρονου άνδρα, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν χθες από την περιοχή της Νεοχωρούδας, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του το Χαμόγελο του Παιδιού, η περιπέτεια του 52χρονου “έληξε σήμερα 3/12/2025 δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν. Ο Λεωνίδας Παπαδόπουλος επέστρεψε στην οικογένεια του και είναι καλά στην υγεία του”.

Τα ίχνη του άνδρα χάθηκαν χθες ενώ το Χαμόγελο του Παιδιού εξέδωσε Missing Alert “κατόπιν αιτήματος των οικείων του, καθώς ενδεχομένως συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο”.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 46 λεπτά πριν

Για κατασκοπεία ελέγχεται ένας Τούρκος στη Χίο – Συνελήφθη για λαθρεμπόριο τσιγάρων

ΧΑΛΑΡΑ 11 ώρες πριν

Μόνος στο Σπίτι: Πόσο θα κόστιζε σήμερα η διαμονή του Κέβιν στο ξενοδοχείο “The Plaza” της Νέας Υόρκης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 31 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Οδηγοί ταξί και πωλητές λαϊκών αγορών σε κοινή μηχανοκίνητη πορεία προς τα Μάλγαρα – Θα διαμαρτυρηθούν μαζί με τους αγρότες- Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Σε τροχιά κινητοποιήσεων και οι αγρότες του Έβρου – Κάλεσμα συμμετοχής σε Ροδόπη και Ξάνθη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Αγρότες απέκλεισαν και πάλι το τελωνείο Ευζώνων στο Κιλκίς – Κλειστό παραμένει το ρεύμα προς Αθήνα στα διόδια Μαλγάρων

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Κόνι Μεταξά: Η μεγαλύτερη προδοσία που έχω δεχτεί είναι από τον Μάριο Καπότση