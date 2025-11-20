MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση της 16χρονης

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια της εξαφάνισης μιας 16χρονης από την περιοχή της Ανάληψης, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως είχε γίνει γνωστό, τα ίχνη της ανήλικης χάθηκαν χθες το απόγευμα ενώ για τον εντοπισμό της υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών αλλά και από εθελοντικές ομάδες.

Όπως γνωστοποίησε πριν από λίγη ώρα με ανακοίνωσή του το “Χαμόγελο του Παιδιού”, η 16χρονη βρέθηκε σώα και είναι καλά στην υγεία της ενώ εντοπίστηκε από την Αστυνομία στην ευρύτερη περιοχή της Ανάληψης.

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού:

Η περιπέτεια της Γεωργίας Α., 16 ετών, έληξε σήμερα 20/11/2025 δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν. Η Γεωργία Α. βρέθηκε στην περιοχή της Ανάληψης Θεσσαλονίκης από τις Αστυνομικές Αρχές και είναι καλά στην υγεία της.

Υπενθυμίζουμε ότι στις 19/11/2025, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από τη περιοχή της Ανάληψης, Θεσσαλονίκης, η Γεωργία Α. 16 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή της και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς συνέτρεχαν λόγοι που έθεταν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την εξαφάνιση ενεργοποιήθηκε η ειδική εθελοντική ομάδα Έρευνας και Διάσωσης “Θανάσης Μακρής” του Χαμόγελου του Παιδιού μαζί με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Θεσσαλονίκης (ΕΟΔ), την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων (ΟΔΙΚ) και την Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης, προκειμένου να βοηθήσουν στην αναζήτηση της ανήλικης.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Γεωργία Α. για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

